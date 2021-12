Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Giovedì 9 dicembre 2021, dalle ore 21.00, al cinema Astra in via Mezzocannone a Napoli sarà l’occasione per presentare il nuovo progetto documentaristico diretto a quattro mani da Carlo Luglio e Fabio Gargano, che nasce dalla volontà degli autori del film e di tanti artisti napoletani di voler rendere omaggio al Maestro Pino Mauro; accompagnato prima in un concerto quattro anni fa, poi in un disco e, infine, alcuni artisti partenopei sono anche i coprotagonisti nel documentario che narra di Pino Mauro e della propria vita variopinta in occasione dell’uscita televisiva del documentario su Sky Arte, mercoledì 15 dicembre 2021, alle ore 17 e 50 ed in replica nei giorni successivi.

In sala accompagneranno la proiezione, oltre al Maestro Mauro, ai produttori Gaetano di Vaio e Pietro Pizzimento, ai registi Fabio Gargano e Carlo Luglio anche diversi artisti partenopei.

L’arrangiamento ed il coordinamento musicale dei brani è a cura di Massimo Volpe, già arrangiatore dell’ Orchestra Italiana di Renzo Arbore.

La produzione è di Bronx Film e Movies Event.

Fabio Gargano e Carlo Luglio, autori del film, dichiarano: “Se disco e concerto “Napoli canta… è amore!” erano una lente di ingrandimento su un periodo storico e su una produzione culturale, che racconta un universo; parlare oggi di Pino Mauro significa, non soltanto parlare di un grande artista, ma anche sfogliare tanti anni di storia e costume: quando i teatri popolari funzionavano dalla mattina con spettacoli, avanspettacoli e canzoni, quando il “Giro Mike” portava al Madison Square Garden di New York la tradizione musicale italiana per gli emigranti, quando il maestro Mauro ha generato una vera e propria rinascita della sceneggiata, assicurandosi sempre un alto livello delle composizioni musicali; il film riesce a seguire la vita intima dell’artista e quella Storia sociale legata al suo fenomeno popolare”

Ingresso gratuito nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid-19

