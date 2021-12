Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Sembra profetico, e in un certo senso lo è, il titolo del ciclo di concerti ideato dalla musicista Marta Pasquini e sostenuto da Fondazione Sicilia. Si chiama I quattro elementi – Aria, Acqua, Fuoco, Terra ed è un percorso emozionante fatto di di musica, parole, spirito, carne, alla ricerca dell’essenza, di un rapporto con l’ambiente che forse può essere ancora recuperato, nonostante gli scempi e l’incuranza dell’uomo. Un evento che farà tappa in alcuni luoghi-simbolo della Sicilia: si parte dalla Cattedrale di Messina, sabato 6 novembre alle 21; si prosegue con Enna, Caltanissetta, Ragusa, Agrigento, Trapani e infine Palermo, la città natale della musicista, domenica 19 dicembre, in Cattedrale. Oltre a essere ideatrice del progetto, Marta Pasquini sarà in scena con il suo violino, insieme a Leo Nicotra, organo, e alla voce recitante di Dario Muratore. In questo itinerario alla ricerca dell’essenza, alle parole si intrecceranno le musiche di Vivaldi (Adagio dallo Stabat Mater; Moderato a fantasia dalla Sonata in Re),Chopin (Notturno opera postuma), Fauré (Elegie), Gounod (Méditation).

“Il progetto I quattro elementi ha avuto una gestazione molto lunga – commenta Marta Pasquini – e il testo scritto ne è una parte importante. Il nucleo centrale è la domanda: cosa significa essere uomo su questa Terra? Su una terra che continua a nutrirci ma che allo stesso tempo viene saccheggiata e brutalizzata dall’uomo, come se fosse al di sopra di tutto. Solo quando l’ultimo albero sarà abbattuto: così inizia un detto degli nativi americani. A me sembra davvero profetico”.

Dichiarazione Bonsignore

Dopo il debutto di Messina, lo spettacolo-concerto toccherà il Duomo di Enna (il 13 novembre alle 21), la Cattedrale di Caltanissetta (il 20 novembre alle 20.30), quella di Ragusa (il 27 novembre alle 20.30), quella di Agrigento (il 7 dicembre alle 20.30), la Cattedrale di Trapani (il 12 dicembre alle 20.30) e, infine, quella di Palermo (il 19 dicembre alle 21).

L’ingresso è gratuito previa esibizione del green pass e fino a esaurimento posti.

I quattro elementi – Aria, Acqua, Fuoco, Terra

di Marta Pasquini

Violino: Marta Pasquini

Organo: Leo Nicotra

Voce recitante: Dario Muratore

Musiche: Vivaldi (Adagio dallo Stabat Mater; Moderato a fantasia dalla Sonata in Re); Chopin (Notturno, opera postuma), Fauré (Elegie),Gounod (Méditation)

Fondazione Sicilia Largo Gae Aulenti, 2 – Palermo fondazionesicilia.it

Le date

Messina, Cattedrale, 6 novembre ore 21

Enna, Duomo, 13 novembre ore 21

Caltanissetta, Cattedrale, 20 novembre ore 20.30

Ragusa, Cattedrale, 27 novembre ore 20.30

Agrigento, Cattedrale, 7 dicembre ore 20.30

Trapani, Cattedrale, 12 dicembre ore 21

Palermo, Cattedrale, 19 dicembre ore 21