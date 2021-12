Massimiliano Balocchi presenta l’ultimo singolo Stella Cadente

il 15 dicembre 2021 è uscito Stella cadente il nuovo singolo di Massimiliano Balocchi, cantautore romano classe 1971.

Questa canzone nasce istintivamente in un giorno di pioggia mentre sorseggiavo un caffè in cucina.

Stella Cadente è una canzone che rappresenta tutte quelle storie, amori passati di un’estate passionale piena di ardore, gioia che credevamo durasse per sempre. In gioventù crediamo che tutto duri per sempre, ma l’amore vero è raro che in più parti abbonda così difficile da trovare…e poi,magari, quando meno te lo aspetti arriva, proprio come una stella, per sempre.

Durante il Natale, da ragazzo, tornavo sempre con la mente all’estate passata, non ero facile lasciarmi andare subito ad un’altra storia… ma anche questa arrivava e quella Stella Cadente svaniva dentro di me, come una scia nel cielo, un ricordo ormai sbiadito, lontano.