Il Comitato non profit CULTURA + IMPRESA, promosso da Federculture e da The Round Table – in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture e Ales/Ministero della Cultura – presenta la nona edizione del Premio CULTURA + IMPRESA, che ha l’obiettivo di premiare i migliori progetti di Sponsorizzazione e Partnership culturale, di Produzione culturale d’Impresa, e di attivazione dell’Art Bonus, valorizzando presenza e ruolo sia dell’Operatore culturale che dell’Impresa che investe in e con la Cultura. Favorire relazioni fattive tra il ‘Sistema Cultura’ e il ‘Sistema Impresa’ assicura un contributo strategico allo sviluppo culturale, sociale ed economico del nostro Paese e dei nostri Territori.

Il Premio CULTURA + IMPRESA fa parte del ‘Progetto CULTURA + IMPRESA’, una piattaforma informativa, formativa, relazionale e di benchmarking per intensificare e rendere più efficienti i rapporti tra Operatori e Istituzioni culturali pubblici e privati da un lato, e Imprese, Fondazioni erogative e Agenzie di comunicazione dall’altro.

Vengono accettati Progetti realizzati durante il 2021 (per quelli in corso sono considerate le attività organizzate entro il 31 dicembre 2021). I Progetti candidati devono pervenire entro il 28 febbraio 2022, a partire dal 15 Dicembre 2021. La presentazione dei Progetti candidati avviene attraverso la compilazione del form on-line sulla piattaforma Idea360 di Fondazione Italiana Accenture. Anche per questa nuova edizione la partecipazione al Premio CULTURA + IMPRESA è GRATUITA.

Il riconoscimento di Federculture e The Round Table che premia i migliori progetti di sponsorizzazione e partnership culturali si allea con la fiera torinese per l’istituzione della nuova Menzione Speciale “Arte Contemporanea + Impresa”

È stato fondato nel 2013 dal laboratorio di comunicazione The Round Table con Federculture evolvendo il Progetto CULTURA+IMPRESA avviato nel 2010, e si articola in attività di informazione, formazione, ricerca, relazione e benchmarking.

Grazie ad alcuni strumenti fiscali come l’Art Bonus o il Tax credit, molte imprese hanno ormai fatto degli investimenti in ambito culturale, una scelta strategica per rafforzare la propria reputazione aziendale. Per valorizzare queste realtà è stato istituito nel 2013 il “Premio Cultura + Impresa”: fondato da Federculture e da The Round Table.

Obbiettivo?

Premiare le migliori Sponsorizzazioni, Partnership, Produzioni culturali d’impresa del paese e, appunto, anche Art Bonus, il bando è aperto a tutti i progetti di sponsorizzazione e partnership culturale presentati da operatori culturali pubblici e privati; amministrazioni pubbliche centrali e locali; aziende, fondazioni e organizzazioni non profit; agenzie di comunicazione.

L’edizione 2021 del Premio Cultura + Impresa – giunta al suo nono capitolo – si arricchisce con la nuova Menzione Speciale: Arte Contemporanea + Impresa, in collaborazione con ARTISSIMA, che andrà al progetto che nel 2021 ha saputo associare al meglio la Comunicazione d’Impresa all’Arte contemporanea nelle sue diverse forme (Arti visive, Installazioni multimediali, Urban Arts, Digital Art, Fotografia). Del resto la fiera torinese non è nuova alla contaminazione tra arte contemporanea e mondo dell’impresa, nella convinzione che questa possa generare dialoghi capaci di promuovere nuovi scenari. Ne è un esempio Art Venture: una mappatura del territorio italiano – nata da un’idea di Nicola Zanella – che racconta in modo immediato ed efficace i dialoghi più significativi attivati da imprese che hanno scelto, non solo di investire nell’arte contemporanea di ricerca, ma che accolgono opere e artisti all’interno dei propri spazi aziendali.

LE CATEGORIE E LE MENZIONI SPECIALI DEL PREMIO

Sono, invece, confermate le categorie Sponsorizzazioni e Partnership Culturali, Produzioni Culturali d’Impresa e Art Bonus, e le Menzioni Speciali: Corporate Cultural Responsibility, per la valorizzazione dei progetti che hanno investito nella responsabilità sociale in collaborazione con Il Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale; Under 35, in collaborazione con Patrimonio Cultura e dedicata ai prodotti culturali realizzati dai giovani under 35; Digital Innovation in Arts, tema strategico per l’Arte e la Cultura del nostro Paese, al quale sono riservate 2 Menzioni speciali, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture ; Networking in Arts, al miglior progetto che ha intrapreso la ‘buona pratica’ di creare e governare efficacemente pool di partner privati intorno a uno specifico progetto culturale.

Ai vincitori delle tre categorie principali verranno consegnati i nuovi Premi d’Artista, mentre alle Menzioni Speciali saranno riservati premi formativi, master in management e promozione culturale. Il tutto avverrà durante il workshop di premiazione previsto a maggio 2022.

Per candidarsi?

C’è tempo fino al 28 febbraio 2022.

INFO E APPROFONDIMENTI:

Cosa è “CULTURA+IMPRESA”?

«Il Comitato non profit CULTURA+IMPRESA è finalizzato a favorire e rendere più efficace il rapporto tra Cultura e Comunicazione d’impresa attraverso le Sponsorizzazioni, le Partnership Culturali e le Produzioni culturali d’Impresa, nell’interesse degli Operatori Culturali pubblici e privati, delle Imprese, dei Territori di riferimento e del ‘Sistema Italia’ in generale.»

“CULTURA+IMPRESA” è il principale osservatorio e punto di riferimento informativo e di benchmarking in Italia in materia di Sponsorizzazioni e Partnership culturali.

È luogo privilegiato di confronto e di incontro che tra il Sistema Cultura — Istituzioni e Operatori culturali pubblici e privati – e il Sistema Comunicazione d’Impresa — Aziende, Fondazioni erogative, Agenzie di comunicazione. Oltre che di Sponsorizzazioni e Partnership culturali tratta di Produzioni culturali d’Impresa e degli altri strumenti di finanziamento alla Cultura (Art Bonus, Crowdfunding, etc).

FONTE:

http://www.culturapiuimpresa.it