Prima, donna. Margaret Bourke-White, 21/09/2021 – 27/02/2022, Museo di Roma in Trastevere. Mostra dedicata a Margaret Bourke-White, una tra le figure più rappresentative ed emblematiche del fotogiornalismo.

È dedicata a Margaret Bourke-White, una tra le figure più rappresentative ed emblematiche del fotogiornalismo, la mostra retrospettiva che documenta attraverso oltre 100 immagini la visione e la vita controcorrente della fotografa statunitense.

Pioniera dell’informazione e dell’immagine, Margaret Bourke-White ha esplorato ogni aspetto della fotografia: dalle prime immagini dedicate al mondo dell’industria e ai progetti corporate, fino ai grandi reportage per le testate più importanti come Fortune e Life; dalle cronache visive del secondo conflitto mondiale, ai celebri ritratti di Stalin prima e poi di Gandhi (conosciuto durante il reportage sulla nascita della nuova India e ritratto poco prima della sua morte); dal Sud Africa dell’apartheid, all’America dei conflitti razziali fino al brivido delle visioni aeree del continente americano.

Oltre 100 immagini, provenienti dall’archivio Life di New York e divise in 11 gruppi tematici che, in una visione cronologica, rintracciano il filo del percorso esistenziale di Margaret Bourke-White e mostrano la sua capacità visionaria e insieme narrativa, in grado di comporre “storie” fotografiche dense e folgoranti.

Sezioni della mostra:

– prima sezione, L’incanto delle acciaierie, mostra i primi lavori industriali di Margaret;

– seconda sezione, Conca di polvere, documenta il lavoro sociale realizzato dalla fotografa negli anni della Grande Depressione nel Sud degli USA;

– terza sezione, LIFE, dedicata alla lunga collaborazione con la leggendaria rivista americana LIFE;

– quarta sezione, Sguardi sulla Russia, vi è inquadrato il periodo in cui Margaret Bourke-White documentò le fasi del piano quinquennale in Unione Sovietica;

– quinta sezione, Sul fronte dimenticato: gli anni della guerra, racconta quando per lei fu disegnata la prima divisa militare per una donna corrispondente di guerra;

– sesta sezione, Nei Campi, vi è testimoniato l’orrore al momento della liberazione del Campo di concentramento di Buchenwald (1945);

– settima sezione, L’India, raccoglie il lungo reportage compiuto dalla fotografa al momento dell’indipendenza dell’India e della sua separazione con il Pakistan;

– ottava sezione, Sud Africa, offre una documentazione del grande paese africano durante l’Apartheid;

– nona sezione, Voci del Sud bianco, vi si trova il lavoro a colori del 1956 dedicato al tema del segregazionismo del Sud degli USA;

– decima sezione, In alto e a casa, raccoglie alcune tra le più significative immagini aeree realizzate dalla fotografa nel corso della sua vita;

– undicesima sezione, La mia misteriosa malattia, una serie di immagini che documentano la sua ultima, strenua lotta, quello contro il morbo di Parkinson.

L’esposizione è accompagnata da Storie di fotografe e di immagini: ciclo di incontri e di approfondimenti aperti al pubblico intorno ai temi della fotografia e dell’identità femminile.

INFO:

Luogo: Museo di Roma in Trastevere

Orario: Dal 21 settembre 2021 (APERTURA al publlico ORE 14.00) al 27 febbraio 2022

Dal martedì alla domenica ore 10.00-20.00

Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura

Giorni di chiusura: Lunedì, 25 dicembre, 1 gennaio

CONSULTA SEMPRE LA PAGINA AVVISI prima di programmare la tua visita al museo.

Biglietto d’ingresso

Consultare la pagina dei biglietti

Per i possessori della MIC Card l’ingresso al museo e alle mostre è gratuito.

Contatti x informazioni

Tel. 060608 (tutti i giorni 9.00 – 19.00)

Promossa da: Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Organizzazione: Zètema Progetto Cultura

In collaborazione con: Meredith, Digital Imaging Partner, Canon

Con il contributo di: Forma. Fondazione Forma per la fotografia

Mostra|Fotografia

Curatore: Alessandra Mauro

Il libro:

Margaret Bourke-White, “Prima, donna. Margaret Bourke-White”, Contrasto Editore, 2021

