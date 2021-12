Recensione del film “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino

Ganci

Ganci

Questo il titolo del secondo appuntamento di Novembre 2021 al cinema con la Dottoressa Angela, psicologo psicoterapeuta e giornalista di Palermo.L’articolo è disponibile al link https://www.mediaoneonline.it/promises-un-film-sullamore-che-non-mantiene-le-promesse-cinematografiche/ ; di 2) 2) “Marilyn ha gli occhi neri” di Simone Godano. Conflitti, disturbi, terapie: queste le caratteristiche della psicologia e del disagio sovente riscontrabili nei thriller che appassionano il pubblico delle sale cinematografiche. Suspense, doppie identità, crimini, gestione dei problemi relazionali, ossessioni: tutto questo in un cinema psicologico che si rispetti, in grado di stimolare l’interesse e la riflessione sulla mente umana, le sue aberrazioni e le sue capacità terapeutiche. Seguendo la scia di tali interessanti temi e trame la Dottoressa Angela, psicologo psicoterapeuta e giornalista, ha proposto ai lettori, come prima recensione del mese di Novembre 2021, la recensione del film “MARILYN HA GLI OCCHI NERI”, un film intenso e appassionante sulle problematiche psichiche, dopo l’analisi di Ottobre dei film “Tre Piani” di e con Nanni Moretti e “Divinazioni” con il mago Atanus. La pellicola vede protagonisti Miriam Leone e Stefano Accorsi, il film è diretto da Simone Godano, sulla tematica del disagio mentale e della rivincita dallo stigma sociale attraverso l’accettazione di Sé e dei propri simili.La recensione è consultabile su Teleone al link https://www.mediaoneonline.it/marilyn-ha-gli-occhi-neri-la-recensione-del-film/ , corredata da valutazioni specialistiche di carattere psicologico e sociale. Il link della home page per consultare tutti gli articoli dello specialista scritti per la testata Teleone è il seguente: https://www.mediaoneonline.it/