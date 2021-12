Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ITALIA E20”

“Italia e20” è una associazione non a scopo di lucro formata da un team di persone che si occupano della organizzazione e realizzazione di eventi spettacolo di sala e di piazza.

Già proprietaria del marchio del concorso di bellezza regionale denominato “La Notte delle Miss”, si è affermata sulla piazza piemontese per l’organizzazione dell’evento “La Notte delle Miss finale di Miss Regione Piemonte e Valle d’Aosta”. Da un paio di anni ha incominciato a dedicarsi in particolare alla musica leggera e alla televisione. Lo scorso anno ha prodotto lo show televisivo “Beauty Fashion and Show” che è andato in onda in prima serata sulle reti di Videonovara, Teleritmo e Telebiella per un totale di otto puntate sulle venti previste causa lockdown.

Per quanto riguarda la musica si è dedicata alla produzione di brani musicali e al lancio di giovani promesse della musica.

Già in rampa di lancio con la compilation musicale “Figlio di un Dio Minore” (che è il brano trainante prodotto) destinata alla raccolta fondi pro “Telethon”, siamo a completare un’altra Compilation , “Siamo Anime”, nata per lanciare un messaggio chiaro contro la Violenza sulle Donne. (Il disco sarà reperibile al costo di € 9,90). Il ricavato di dell’opera sarà devoluta ad enti socio assistenziali che si occupano di proteggere e sostenere le donne che subiscono i maltrattamenti dalla vita.

PERCHÉ L’IDEA A CARATTERE SOCIALE?

L’dea di creare musica a favore del sociale nasce dall’idea che da sempre la buona musica ha accompagnato il genere umano a comprendere le negatività della vita e ne è stata un saggio messaggio, pertanto più ascoltata e recepita.

COLLABORAZIONI

La nostra Associazione per la realizzazione del suo evento sta collaborando con la casa editrice MPC Production, con testimonial gli artisti Giovanna Nocetti e Luca Benassai.

A questa opera hanno aderito giovani artisti ( che ringraziamo fortemente ) quali: Riki Anelli, Nino Leuci, Caterina Ferri, Lorenzo Sarro, Alessandro Serpe, Erika Basile, Anastasia, Angela Di Liberto, Sara Iachetta, Maria Grazia Tarantola Fabio Marino, Maria Rita Indelicato e Cristian Tranchini.

INIZIATIVA

Stiamo organizzando per domenica 12 Dicembre presso il Ristorante “Basilico Fresco” a partire dalle ore 13,30 un programma live di promozione del disco che andrà in onda in differita sul canale 53 di Canale Italia a livello nazionale con la regia video di Lamberto Artigiani. La puntata sarà presentata dall’attrice romana Beatrice Picariello. Oltre ad ospiti canori, numerose saranno a vario titolo le testimonianza che interverranno. Moda, Musica e Prosa saranno un cocktails esplosivo sotta la regia di Gianfranco De Bartolo.

INFO E CONTATTI:

Gennaro La Marca (Vicepresidente e Direttore Artistico)

Gianfranco De Bartolo (Regista e addetto stampa)

italiae20@hotmail.com