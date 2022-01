By

Il festival d’arte SWISSARTEXPO, giunto alla IV edizione, si terrà il prossimo agosto 2022 a Zurigo. Tra gli artisti selezionati dagli organizzatori la nota fotografa e artista palermitana Carmela Rizzuti.

Il festival dell’arte SWISSARTEXPO si svolgerà nella sala della stazione centrale di Zurigo, una delle sale più visitate d’Europa, dal 24 al 28 agosto 2022. Saranno oltre 100 gli artisti provenienti da tutto il mondo che presenteranno al pubblico le loro opere originali. Inoltre, i visitatori potranno assistere a diverse opere d’arte presentate in digitale e a un programma vario con vari eventi legati all’arte.

La mostra d’arte è organizzata dalla start-up svizzera ARTBOX.GROUPS GmbH, fondata nel 2016 dall’artista della motosega di fama internazionale Patricia Zenklusen e dalla sua famiglia. I progetti artistici di ARTBOX.GROUPS sono sempre un interessante mix di opere presentate in modo digitale e originale, in cui è rappresentato un ricco spettro di stili artistici. Con questo concetto, essi permettono sia ai giovani talenti che agli artisti esperti di presentare la loro arte ad un vasto pubblico e di stabilire nuovi contatti.

Gli organizzatori scelgono per i loro progetti location molto frequentate, come l’aeroporto di Basilea, la stazione centrale di Zurigo o una galleria a Miami durante le Miami Art Weeks, una delle più grandi fiere d’arte al mondo. La scelta di tali sedi può creare contatti ancora più preziosi per gli artisti.

Tour virtuale:

https://it.swissartexpo.com/virtual-tour

ORARI DI APERTURA/

Mercoledì 24 agosto 2022 18:00 – 22:00

Giovedì 25 agosto 2022 9:00 – 21:00

Venerdì 26 agosto 2022 9:00 – 21:00

Sabato 27 agosto 2022 9:00 – 18:00 / ART PARTY 18:30 – 23:00

Domenica 28 agosto 2022 9:00 – 19:00

DOVE:

Sala eventi FFS direttamente nella stazione centrale di Zurigo

Ingresso libero

FONTE:

https://it.swissartexpo.com

Carmela Rizzuti

http://www.carmelarizzuti.net/

https://www.facebook.com/carmela.rizzuti

https://www.instagram.com/artphcr/