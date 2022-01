By

Il “Comicon – International Pop Culture Festival” di Napoli si terrà dal 22 al 25 aprile 2022.

Dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia il festival di fumetti più importante del Mezzogiorno ha preparato la nuova edizione 2022.

Il “Comicon – International Pop Culture Festival” è la rassegna dedicata alla Nona Arte pronta a conquistare, per il 22esimo anno consecutivo, il pubblico di Napoli.

L’evento si terrà presso il Polo fieristico Mostra d’Oltremare, dove saranno presenti alcuni dei nomi più importanti della nona arte nazionale.

Il poster è stato affidato a uno dei nomi di culto del fumetto e del cinema mondiale: Frank Miller. Una collaborazione illustre, che segna il ritorno a una delle “tradizioni” più amate di Comicon – ovvero quella di destinare il manifesto promozionale ai grandi del fumetto mondiale (nel 2007 era toccato a Enki Bilal, mentre al 2010 risale la collaborazione con Jim Lee). Per questa immagine inedita, l’eclettico autore statunitense (già creatore di Sin City, 300 e Batman – Il ritorno del cavaliere oscuro) ha voluto mettere in scena un omaggio a Napoli e al suo folklore, reinterpretando la maschera di Pulcinella alla sua maniera, infondendo un’energia fisica esplosiva. Per valorizzare questa collaborazione speciale e sottolineare l’identità insieme italiana e internazionale della kermesse, il festival ha inoltre affidato la colorazione dell’artwork di Miller a un grande talento del fumetto italiano, Emiliano Mammucari (che nel ruolo di art director sta rivoluzionando l’approccio al colore dei nuovi progetti di Sergio Bonelli Editore).

Tra gli ospiti illustri:

– Frank Cho, il fumettista e scrittore già vincitore di un Emmy Award televisivo e di numerosi altri riconoscimenti;

– Davide Toffolo, nome di punta del fumetto italiano, nonché voce e chitarrista dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

LE ANIMAZIONI DEI MORTI AL COMICON

Al Comicon verranno presentati i videoclip realizzati da Davide Toffolo. Verrà proiettato anche il nuovo video de I Melt realizzato da Toffolo con l'aiuto di Michele Bernardi.

prova00135 copia.jpg

Questo l’elenco dei videoclip che verranno proiettati e i rispettivi registi:

Regia di Davide Toffolo: Occhi bassi, Signorina primavolta, Ogni adolescenza e il video del Señor Tonto.

Regia Michele Bernardi: Quasi adatti, Non mi manca niente.

Regia Andrea Corridori: Quindic’anni già, Mai come voi.

Regia Marco Pavone: Voglio.

Regia Magda Guidi: Nuova identità.

Regia Lorenzo Vignolo: Hollywood come Roma (+ l’extra “Eltofo disegna Pasolini”).

Regia Matteo Lena: Rasoio, mattatoio, pazzatoio.

INFO:

La prossima edizione di COMICON si svolgerà dal 22 al 25 aprile 2022 presso la Mostra d’Oltremare di Napoli.

I biglietti, abbonamenti e giornalieri, sono in vendita dal 10 gennaio 2022 su tutto il circuito di vendita Go2.

Per info su prezzi, e biglietti con data 2020 potete consultare l’apposita pagina “BIGLIETTI“, qui il regolamento visitatori.

La richiesta per gli spazi espositivi di Comcion 2022 è attiva dal 10 gennaio attraverso il portale espositori.comicon.it:

https://www.comicon.it/espositori-2/

