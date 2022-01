FRA OTTOCENTO E NOVECENTO

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Alle radici della modernità: l’Art Nouveau (Arte Nuova).

L’Art Nouveau fu uno stile che si diffuse in tutta l’Europa fra il 1890 e il 1915.

Nelle varie nazioni fu chiamato con nomi diversi, corrisponde all’italiano lo Stile Liberty, o al francese il Floreale. Generalmente è caratterizzato da un eccesso di ornamenti, sia nell’architettura che nelle altre espressioni artistiche: mobili, oggetti d’arredo, vetrate, ceramiche, tessuti.

Nella produzione di oggetti gli artisti rivelano una grande capacità di progettazione che anticipa l’attuale design. Alla fine dell’Ottocento la produzione industriale incominciava a immettere sul mercato oggetti standardizzati, cioè di serie, tutti uguali.

Contro lo standard industriale gli artisti proposero oggetti raffinati, realizzati a mano, quindi costosi e per i nuovi ricchi.

L’arte grafica ebbe un grande impulso in questo periodo, perché legata alle prime pubblicità dei prodotti industriali, alle illustrazioni di giornali e libri, alla pubblicazione di calendari illustrati e dei primi manifesti murali.

Artisti di eccezionale talento quali Alphonse Mucha (Ivancice, Moravia, 1860-Praga, 1939), pittore ceco attivo a Parigi, e Henri de Toulouse-Lautrec (Albi, 1864-Malromè, Bordeaux, 1901), francese, diedero nobiltà d’arte ai manifesti che reclamizzavano prodotti commerciali, locali notturni parigini o spettacoli teatrali.

La pittura di Klimt

A Vienna il movimento di rinnovamento fu chiamato Secessione viennese (1897) e Gustav Klimt (Vienna 1862-1918) e stato tra i fondatori del gruppo, ne divenne la personalità dominante. Il suo stile pittorico, tendente al decorativismo e di continui figurativi allegorici e simbolici, influenzò notevolmente i giovani artisti europei.

Nell’opera “Il bacio” si può notare come l’appassionato abbraccio della coppia sia sommerso negli ampi e schematici abiti, realizzati come superfici fittamente decorate, in cui la presenza dei corpi risulta completamente annullata.

Il fondo dorato è un elemento che non contiene riferimenti spaziali, ma aggiunge preziosità a questa poetica immagine.

La Secessione Viennese

Sul finire del XIX sec. Vienna presenta una grande ricchezza di esperienze e di ricerca nelle arti visive: architettura, pittura, decorazione, arti applicate, grafica. I caratteri delle opere e dei manufatti degli artisti della Secessione viennese preannunciano la semplicità e la razionalità dello stile del Novecento.

L’architettura di Gaudì

In Spagna, Antonio Gaudì (Reuss. Spagna 1852-Barcellona, 1926), architetto di Barcellona, realizzo, in modo estremamente originale, un’architettura visionaria e fantastica, nella quale si fondano perfettamente gli elementi costruttivi e quelli ornamentali.

La facciata della Casa Battlò è ondulata: i balconi hanno la forma di una mascherina di carnevale. Sul tetto di un altro palazzo, la Casa Guell, i fumaioli hanno forme indolite, tutte diverse fra loro. Sono rivestiti di piastrelle spezzate o di mosaici di sassi.

Il Liberty in Italia

Questo stile si esprime in forme diverse soprattutto nelle opere architettoniche. E’ applicato particolarmente alle residenze abitative private (Palazzi, ville) spesso con un accesso di elementi decorativi, nei quali prevalgono i motivi lineari o floreali.

Il rinnovamento è soprattutto esteriore, nell’ornamento, negli accessori artigianali in ferro battuto – ringhiere e cancelli – talvolta molto belli e originali.

Nelle città italiane, in cui si era molto sviluppata l’edilizia residenziale alto-borghese, si possono ancora oggi vedere quartieri in stile Liberty: a Torino, Roma, Palermo, Bologna, a Firenze e nelle città di mare, come Pesaro, dove ai primi del Novecento, iniziava la moda elitaria di trascorrervi le vacanze.

Uno dei nomi più autorevoli del Liberty italiano è quello del parlemitano Ernesto Basile (1857-1932), autore di villini eleganti nel capoluogo siciliano e della torre del Municipio di Ispica (Ragusa), nella quale si possono riconoscere caratteri architettonici del romantico normanno. Nelle opere più riuscite agli aspetti volumetrici e quelli decorativi, di tipo floreali, si fondano con felice equilibrio dando luogo ali esempi più significativi del Liberty architettonico italiano.

A Roma, un intero quartiere prende il nome del suo architetto, Gino Coppedè (1886-1927), e presenta tutti i caratteri più eclettici, cioè più misti, dello stile.

Le costruzioni hanno decorazioni ispirate a vari stili del passato; combinazioni ispirate a vari stili del passato; combinazioni di rilievi scolpiti, pitture, rivestimenti in ceramica, ferri battuti. Un complesso architettonico molto chiaroscuro e pittoresco.

A Milano l’esempio più noto è il Palazzo Castiglioni (1903), di Giuseppe Sommaruga (1867-1917), in cui l’elemento floreale si abbina a strutture classicheggianti, come nel grandioso atrio.

La moda di frequentare le stazioni termali per curare l’organismo, riposarsi e partecipare alla vita di mondo, portò all’ampliamento e all’abbellimento di questi istituti di cura.

Galileo Chini (1873-1954), artista che si ispirò a Klimt, decorò la Terme di Berzieri a Salsomaggiore con affreschi di grande eleganza e raffinatezza.

Le arti applicate

Gli artisti e l’industria collaborano per produrre oggetti d’uso belli e raffinati, anche se realizzati ancora con metodi artigianali e no in grandi serie come avverrà qualche decennio dopo.

Pittori e architetti si dedicarono al design, cioè disegnarono lampade, tessuti d’arredamento, mobili, vetrate, ceramiche e in tutta l’Europa vi fu una grande produzione di oggetti, in cui sono o naturalistica; furono impiegati materiali preziosi e poveri.

Anche le arti grafiche raggiunsero un elevato livello di qualità artistica.

Un’ epoca di grandi mutamenti

La fine dell’Ottocento è un periodo denso di avvenimenti e anche di invenzioni.

Una di queste fu la prima automobile (1895), dovuta al torinese Michele Lanza; il veicolo si muoveva senza l’energia dei cavalli e sostituiva la tradizionale carrozza. Dopo questo prototipo, qualche anno più tardi sorgeva a Torino l’industria automobilistica Fiat.

Se per quell’epoca l’automobile era un bene per pochi, avrebbe in seguito rivoluzionato il modo di vivere e i costumi.

L’aviazione era ai primordi (1908), ma la previsione di accelerare il ritmo della vita moderna farà entusiasmare i Futuristi che della velocità faranno la loro bandiera.

Negli ultimi decenni del secolo XIX nascevano le prime grandi società industriali italiana.

Il manifesto a colori, le cartoline illustrate, che pubblicizzavano i prodotti direttamente al consumatore, in Italia comparvero con un po’ di ritardo rispetto alla Francia, ma furono egualmente belli, disegnati da artisti e illustratori di fama. Anche la moda femminile semplifica l’abbigliamento e di diffondono le prime riviste di moda.

M° Monica Isabella Bonaventura