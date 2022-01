LA BEFANA IN TEMPO DI PANDEMIA.

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Domani ricorre l’Epifania, una delle principali feste religiose dell’anno che la Chiesa cattolica festeggia dodici giorni dopo il Natale e precisamente il 6 Gennaio. Il termine Epifania deriva dal greco ”Eptfaneia” cioè “manifestazione”, che si riferisce al primo manifestarsi dell’umanità e divinità di Gesù Cristo ai Re Magi.

Mi piace pensare alle storie sulla Befana , piene di fascino e di mistero, una festa che ci fa tornare bambini, dall’animo semplice e dagli occhi pieni di maraviglia. E’ tempo di attesa e di resoconti, di calze al camino, ma la domanda che gira in testa è sempre la solita: “ Cosa ci saremo meritato quest’anno? Cioccolattini o carbone?”

Da piccola immaginavo questa vecchina, dall’aspetto orribile con il naso aquilino, con un gonnellone ampio e un grembiule pieno di toppe e le scarpe rotte, ma tanto buona nell’anima. La immaginavo vagare di notte in tutte le città del mondo senza stancarsi mai, una signora che sapeva cos’era la magia, ma soprattutto sapeva come fare felici i bambini . La “ nonnina streghetta” nella notte tra il 6 e il 7 gennaio a cavallo di una scopa, puntuale come un’orologio svizzero si calava nei camini, con il suo sacco pieni di doni e dolciumi ed io che ci credevo, serravo gli occhi sentendo qualche rumore provenire dal camino, tra la felicità , la curiosità e la paura. Tutto questo l’ho fatto rivivere ai miei bambini, che immaginavano che la Befana fosse la moglie di Babbo Natale. L’origine della Befana risale alla notte dei tempi discendendo da tradizioni magiche precristiane e, nella cultura popolare, si fonde con elementi folcloristici e cristiani.

Ogni regione italiana ha delle proprie tradizioni legate alla Befana. Ma essendo che vivo a Milazzo in provincia di Messina , quindi a metà strada tra Palermo e Messina, vi parlerò soltanto delle tradizioni legate a qualche città di queste due province. A Gratteri in provincia di Palermo“ a vecchia” gira per il paese a dorso d’asino coperta da un candido lenzuolo. Il corteo con a capo la Befana si forma all’interno della grotta di Gratteri e durante il tragitto la Befana viene accompagnata da ragazzi con costumi tipici siciliani, i quali, distribuiscono dolciumi locali i “ tortigliuna” a base di mandorle e frutta secca. In piazza l’arrivo della Befana è accolto con scoppio di petardi e mortaretti. A Messina e precisamente a Bordonaro, viene allestito “u’ pagghiaru” una sorta di albero di Natale molto alto rivestito di foglie e ricoperto di dolciumi, frutta e forme di pane. La sera dopo la S. Messa l’albero viene preso d’assalto e chi riesce a prendere la croce sistemata sulla cima viene portato in trionfo.

Tantissime sarebbero le tradizioni da raccontare intorno alla Befana, ma in questo periodo ai nostri bambini non possiamo fare altro che fargli immaginare la bellezza di quei momenti , l’emozione dei preparativi, la gioia di stare insieme che la pandemia ci ha tolto. Qualche bambino mi ha chiesto che tipo di mascherina indosserà la Befana e se ha il Green Pass per calarsi dal camino ed entrare nelle nostre case. Ho risposto che lei è magica e come tutte le persone magiche non ha bisogno di nulla . Quindi non ci resta che limitarci ad allestire i nostri camini e mettere qualche calza in più, che vorremmo fosse riempita di speranza e di un ritorno alla normalità.

Antonietta Micali