By

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Il tema dell’Epifania nelle manifestazioni artistiche era molto utilizzato già prima dell’avvento del Cristianesimo. Tale festa, come la maggior parte delle feste cristiane, trae la sua origine dal paganesimo e in particolare dai culti greci: il termine Epifania deriva dal greco epifaneia che significa “manifestazione, apparizione, venuta, presenza divina” infatti gli epifani, nella cultura greca, erano quelle divinità che apparivano e intervenivano nella vita degli uomini come nel caso di Zeus, Atena o Ermete.

Col Cristianesimo questo culto assume significato e connotazione differente: si tratta di una celebrazione della manifestazione pubblica del Figlio di Dio incarnato al mondo, non a partire da una rivelazione esterna all’umanità o sotto gli aspetti dell’umanità come nella mitologia greca, ma nella nascita di un bambino nel popolo ebreo divenendo il punto di incontro col mondo pagano simboleggiato dai Magi.

Fino al IV secolo fu l’unica e grande festa della cristianità ed assunse caratteristiche differenti nelle varie confessioni subito dopo l’introduzione del Natale.

Ma chi furono questi Magi? Secondo alcune fonti, essi erano astrologhi e indovini, seguaci della scuola neo-pitagorica di Bolos di Mendes, dediti ad attività magiche delle pietre e delle piante e per questo confusi spesso con i Caldei di Babilonia e con i maghi egiziani, considerati stregoni e fattucchieri.

Le fonti tardo medievali li indicano come seguaci di Zarathustra ponendoli così in opposizione ai Caldei e ai sacerdoti cristiani.

Anche per le origini le fonti sono contrastanti: per Giustino provenivano dall’Arabia Felix mentre per Clemente Alessandrino e altri autori paleocristiani dalla Persia (per tale motivo si è preferito utilizzare nei testi canonici il termine Oriente) e l’idea che preparò questi Magi a ricercare e conoscere il Salvatore fu quella di un “soccorritore”, saushjant, la cui venuta fu annunziata già nell’Avesta e nel Ghatas.

Le fonti paleocristiane furono alla base delle prime rappresentazioni iconografiche del tema epifanico e l’origine del numero tre non menzionato dai testi che compongono il Nuovo Testamento: il primo a parlarne fu Origene che trasse la sua ipotesi dal numero di doni offerti al Bambino mentre da Ireneo di Lione veniamo a conoscenza del significato di questi doni. La mirra, un unguento utilizzato per la sepoltura dei defunti, è la prefigurazione della passione e morte di Cristo, l’oro richiama alla regalità di un Regno che non avrà mai fine e l’incenso che invece ne richiama la divinità.

Una delle prime raffigurazioni epifaniche realizzate in Sicilia è quella della lunetta di un cubicolo della Catacomba di Villagrazia di Carini dove è stata ritrovata una catacomba facente parte di uno dei più estesi cimiteri paleocristiani dell’area.

L’adorazione dei Magi, collocata in una lunetta in basso, riprende totalmente le descrizioni fatte dai primi autori paleocristiani ed era utilizzata per le tombe dei bambini.

Ritroviamo il tema anche nel sarcofago di Adelfia conservato al Museo archeologico regionale Paolo Orsi di Siracusa e coevo alla raffigurazione parietale di Carini: l’opera è decorata con un fregio continuo a doppio registro e nella seconda scena collocata nella parte inferiore vi è l’adorazione dei Magi vestiti sempre con tunica e clamide.

Nell’arco dei secoli il tema epifanico fu al centro di tutte le manifestazione artistiche, dalla miniatura alla pittura all’ebanisteria (coro ligneo della Cattedrale di Palermo o il Casciazzo del Duomo di Siracusa) con sfumature rappresentative differenti ma sempre coerenti al messaggio dell’evento.

Giusy Pellegrino