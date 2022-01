Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Valerio Toninelli è un artista toscano poliedrico, pittore, scultore, narratore, artista della scuola dei Macchiaioli pistoiese. È nato a Pistoia nel 1951, nella stessa cittadina del grandissimo scultore di fama mondiale Marino Marini (1901-1980). Sposato con Adriana, donna di origini siciliane ma toscana di adozione, che lo accompagna e sostiene nelle sue poliedriche attività artistiche in Italia e in giro per il mondo.

L’arte pittorica di Valerio Toninelli si ispira, almeno inizialmente, ai Macchiaioli, movimento artistico toscano della seconda metà dell’Ottocento, tra i più impegnati e innovativi dell’epoca, che vede l’essenza dell’opera artistica frutto del contrasto di macchie di colore e di chiaroscuri.

Oggi Valerio Toninelli è un artista di fama internazionale che viene periodicamente invitato in tutto il mondo per realizzare sue performance artistiche, per partecipare a mostre collettive o eventi d’arte internazionale. Basti ricordare l’invito del Governo della Repubblica Popolare Cinese per il “798° International Children Art Festival” di Pechino, uno degli eventi artistici più importanti della Cina o la partecipazione alla Biennale Arte Dolomiti a cura dell’importantissima Art Manager finlandese di fama mondiale Paivi Tirkkonen, che ha visto esporre tra gli altri, artisti internazionali quali Yōko Ono e Marina Abramović.

Per saperne di più sul maestro Valerio Toninelli il lettore non può che guardare i video a seguire:

Il primo è un’intervista nella quale il Maestro Toninelli si racconta e racconta della sua arte e della sua vita;

Il secondo una sua performance artistica realizzata a Marsala il 24 e 25 agosto 2018;

I video a seguire sono le sue magistrali “narrazioni”, caratterizzate da una voce profonda, calda e accattivante, con la quale il Maestro Toninelli interpreta e recita alcune novelle e racconti siciliani dello scrittore palermitano Andrea Giostra.

Buona visione e buon divertimento!

INTERVISTA E PERFORMANCE ARTISTICA DI VALERIO TONINELLI:

Valerio Toninelli, “Il senso dell’arte…” | Intervista di Andrea Giostra

“Performance artistica realizzata a Marsala il 24 e 25 agosto 2018” | Voce fuori campo di Andrea Giostra

LE NARRAZIONI DI VALERIO TONINELLI:

“Agosto a Palermo” | Racconto tratto da “Novelle brevi di Sicilia” IV edizione

“La bigliettaia” | Racconto tratto da “Novelle brevi di Sicilia” IV edizione

“Al telefono” | Racconto tratto da “Novelle brevi di Sicilia” IV edizione

Dolce & Gabbana e “La doccia” | Racconto tratto da “Novelle Brevi di Sicilia” IV edizione

“Innamorato” | Racconto tratto da “Novelle brevi di Sicilia” IV edizione

“Auguri da Palermo” | Racconto tratto da “Novelle brevi di Sicilia” IV edizione

“L’amore secondo Alessandro” | Racconto tratto da “Novelle brevi di Sicilia” IV edizione

Valerio Toninelli:

