Romana di nascita, risiede negli USA da oltre 26 anni. Dopo aver studiato giornalismo presso la Scuola Superiore di Giornalismo “Accademia” e l’American College of Journalism ha conseguito le lauree Bachelor, Master e Dottorato in Salute Olistica laureandosi con lode presso Global College of Natural Medicine e specializzandosi in Naturopatia e in Omeopatia Classica. Da oltre 40 anni svolge attività di Coaching (Gestione dell’Ira, Analisi del Conflitto, Negoziazione e Gestione del Conflitto, Comunicazione Strategica per Coppie). Dotata di personalità eclettica, ha un approccio olistico e multidisciplinare alla vita e alla salute. Un’appassionata scrittrice e blogger, è autrice di numerosi libri, tra cui due romanzi, tutti disponibili sui canali di distribuzione Amazon ed ordinabili anche in libreria. Maria Teresa De Donato http://www.dedoholistic.com/ https://www.facebook.com/teresa.dedonato https://www.amazon.com/Maria-Teresa-De-Donato-PhD/e/B019G68L8Q