ROMA, 21 Febbraio 2022 – L’Assemblea del Capitolo di Roma dell’Order Sons and Daughters of Italy in America (OSDIA) ha riconfermato, all’unanimità, Claudio Frasca, manager bancario con MBA presso la SDA Bocconi di origini messinesi alla presidenza per l’anno 2022. Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre designato alla vicepresidenza Paolo Quattrocchi, avvocato e direttore del Centro Studi Italia Canada, cofondatore del Capitolo.

“Il presidente Frasca, charter member del nostro Capitolo – ha dichiarato l’immediato past presidente e fondatore del Capitolo di Roma, Carmelo Cutuli – ricoprirà il prestigioso incarico, in continuità con quanto già svolto, con dedizione e impegno nel 2021, nonostante le incertezze causate dalla pandemia. Durante questo difficile periodo il Consiglio direttivo da lui guidato ha assicurato la piena continuità delle attività e un adeguato coinvolgimento dei soci”.

Il Presidente Frasca ha ringraziato vivamente l’Assemblea per la fiducia accordata e tracciato le linee guida delle attività per il 2022, che riguarderanno il consolidamento delle attività del Capitolo di Roma, la prima unità territoriale costituita al di fuori del territorio nordamericano in oltre 100 anni di attività dell’Order Sons and Daughters of Italy in America.