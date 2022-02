Diario di uno scrittore ignorante

Nato a Napoli, dove vivo, nel 1973, mi laureo alla facoltà di Architettura Federico II di Napoli ed esercito la libera professione occupandomi di Sicurezza sul Lavoro ed abbattimento delle barriere architettoniche. Nel tempo libero mi dedico alla scrittura che è diventata per me una vera e propria passione. Un bel giorno decido di far conoscere i miei pensieri e pubblico il suo primo romanzo: Occhi di Ferrofilato (L’Erudita, 2018) che parla del mio rapporto con la sclerosi multipla, ma lo faccio in tono ironico e con tutti gli epitaffi che conosco. Nel dicembre 2020, in piena pandemia, arriva la rivisitazione di Occhi di Ferrofilato (Fresco di stampa) edito da PandiLettere. Scrivo racconti che sono stati inseriti in alcune antologie. Vivo con mia moglie Maddalena e una dolcissima meticcia nera di nome Piuma che ha portato nella mia vita tanta leggerezza.