Elisa Camilli è nell’Effettismo sin dalla fase della sua ideazione, avendo avuto la sorte di incrociare il suo percorso con quello del Maestro Ing. Franco Fragale, fondatore della corrente pittorica.

Nel Corso di disegno e pittura “Effetto Natura” istituito dal Fragale e ancora attivo insegna la tecnica del chiaroscuro ad olio di afflato caravaggesco mentre il Morleni presenta l’acquarello e io il disegno classico.

Questa opera della Camilli, senza titolo, olio su tela, 40/50 è particolare e di importante impatto. Il bello colpisce l’osservatore che si trova catalizzato nel piacere della vista.

Inconsueta la posizione del soggetto dell’opera, posta alla destra del dipinto e non nella canonica posizione centrale prescritta dalla regola dei terzi, né di protocollo nella “zona aurea” derivata dalle regole della composizione classica in pittura e fotografia. Punto focale sono i fiori e lo spazio vuoto rarefatto.

Perché a destra? L’Effettismo trae il suo fondamento scientifico nell’impatto sinaptico della funzione degli emisferi del cervello. Il lato destro nella resa pittorica racconta ottimismo e tensione positiva. La Camilli in quest’opera ringrazia per la vita intesa come un dono. E ricambia con la bellezza.

La base di appoggio è preziosa, forse un marmo veneziano a lastra unica, sapientemente trattato in colore freddo e neutro per consentire il massimo contrasto col caldo rosa dei fiori.

La resa della luce magistrale.

Dov’è il vaso? Vicino a una finestra, in un interno, sulla balaustra di un esterno?

È e basta, a inneggiare con lodi.

L’Effettismo è reso anche nella setosità dei petali che creano un godimento quasi “tattile”.

La Camilli non è una iperrealista, ma fulgido esempio dell’Effettismo.

Dott. Francesca Romana Fragale

