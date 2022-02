Giuseppe Longo e la sua musica | Intervista di Ilaria Solazzo

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Giuseppe Longo da quando aveva quindici anni considera la musica la sua più grande passione. Per creare uno stile tutto suo, Giuseppe si è nutrito di grandi cantautori: da Paolo Conte ad Ivano Fossati, passando per De Gregori. Tuttavia, l’artista che lo ha forgiato maggiormente è stato Lucio Battisti. La carriera di Longo, probabilmente, in futuro passerà anche dal Festival di Sanremo, manifestazione canora tanto cara al bravissimo musicista siciliano. L’Arte è la soluzione per tante “cose”. Bisogna averla in dote, ma non tutti la possiedono. Fortunatamente vi sono le “eccezioni”. Giuseppe Longo è un’eccezione!

INTERVISTA

Ciao Giuseppe. Come stai?

Sto benissimo, grazie. Vivo a Roma, una delle città più belle del mondo. Lavoro molto, con passione e con professionalità… e questo non è poco!

Per te la musica cosa rappresenta?

La musica porta condivisione, scambio reciproco tra gli esseri umani, allevia il senso di solitudine che spesso ci accompagna e, oltre a fare da sottofondo alle nostre vite, a volte ci fa essere più in sintonia con il mondo. Offre l’opportunità di liberare, attraverso la sua primordiale natura evocativa emozioni fossilizzate nel nostro inconscio più profondo. La musica è passione, amore, rabbia, forza, pensiero. Siamo tutti legati a qualche canzone che da sempre portiamo nel cuore, come un tesoro da tirare fuori all’occorrenza per strapparci un sorriso.

Che cos’è la musica per l’uomo?

La Musica è un importante sussidio mnemonico per gli esseri umani; può servire per un’ampia gamma di esperienze trascendenti ed estetiche; essere semplice godimento o potente mezzo di coesione sociale.

Il tuo genere musicale preferito qual è?

Mi rifaccio al cantautorato cercando di eludere testi commerciali e divenuti, ormai, dei cliché. Una delle mie canzoni “Il volo di Icaro” la si può ascoltare su YouTube scrivendo, appunto, “Il volo di Icaro” di Giuseppe Longo.

Perché la musica è un arte?

La musica è definita come l’arte dell’organizzazione dei suoni e dei rumori nel corso del tempo nello spazio. Essa è quindi una forma d’arte, poiché riesce ad esprimere l’interiorità dell’individuo che la produce. Come un attore si presta a recitare diversi ruoli, così la musica si presta a adeguarsi a più persone.

Il tuo cantante prediletto italiano? E quello straniero?

Lucio Battisti ed Elton John.

Perché la musica suscita emozioni immagini e ricordi?

Nel cosiddetto contagio emotivo, l’emozione viene indotta da un brano musicale perché l’ascoltatore percepisce le emozioni che la musica vuole trasmettere e le “mima” internamente, attraverso la mediazione dei neuroni a specchio.

Raccontaci una cosa accaduta durante un tuo concerto.

Ho interpretato la canzone “Alexanderplatz” di Franco Battiato. Il pubblico era in delirio. Tutti amano profondamente il grande Battiato.

Se ti dico Riccardo Muti cosa mi rispondi?

Genio della musica. Orgoglio italiano nel mondo. Ho scoperto essere anche una persona molto simpatica ed umile. Caratteristiche, queste, dei Grandi Personaggi.

Il virus ha rallentato tanti settori e tanti progetti. Come ha influito nel tuo quotidiano?

Poco prima della pandemia nella mia vita si erano affacciate tante importanti novità in ambito artistico… il virus, purtroppo, ha generato caos, devastazione e tutto ha assunto un colore diverso. Spero si possa tornare presto alla normalità. Mi auguro francamente di poter tornare a vivere serenamente la mia quotidianità.

Sei un artista e ciò ti rende speciale agli occhi del pubblico.

Sono una persona come tante, ho solo saputo mettere a fuoco i miei talenti, trasformando le mie passioni in una professione.

Sogno nel cassetto?

Nel mio cassetto ho tanti sogni. Alcuni li ho già realizzati… altri sono in fase di post-produzione (Ride).

Progetti futuri?

Un musical ed un nuovo disco. “La verità è che, questo mondo, fa troppo rumore e, invece, avremmo bisogno di momenti di silenzio assoluto per poter recuperare la nostra primordiale essenza” cit. Giuseppe Longo.

Contatti social dell’artista

https://www.facebook.com/giuseppe.longo.9883

https://www.instagram.com/icaruccio/

https://www.youtube.com/channel/UCzK24v47IS0M8CHXqWHohOA