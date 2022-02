Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

#GlitterPeople su “Radio in” intervista Giorgia Görner Enrile e Andrea Giostra | programma ideato e condotto dalla speaker Sara Priolo e dalla direttrice della rivista Glitter Sicilia, Milvia Averna | Tema: la Mostra: “Broken Hearts Gallery” e il “Simposio sull’Amore e non Amore. Narcisismo Patologico e relazioni problematiche” | venerdì 18-02-2022 ore 11:30

da YouTube:

da Facebook Watch

https://fb.watch/bfAhgEYdMj/

«Venerdì 18 febbraio, nuova puntata di #GlitterPeople, il salotto radio visivo condotto dalla speaker Sara Priolo e dalla direttrice della rivista Glitter Sicilia, Milvia Averna.

🎤In onda dalle ore 11 alle 13 in diretta su 102 fm e sulla pagina Facebook di Radio In dove sarà visibile anche in replica. In regia Mirko UFO Valenti.

Gli ospiti:

✨Andrea Giostra e Giorgia Görner Enrile, criminologo e curatrice della mostra Broken Hearts Gallery presso la Galleria Arèa;

State con noi! Milvia e Sara 💋»

INFO:

Radio in

http://www.radioin102.it/

https://www.facebook.com/watch/radioinofficial/

+39 091 682 9414

info@radioin102.it

FONTE DELLA DIRETTA di Raio in – Pagina Facebook “Radio in”:

https://www.facebook.com/radioinofficial/videos/1273285139831125

La Mostra “Broken hearts gallery” sarà fruibile dal 15 al 27 febbraio, dalle ore 18 alle 20, tutti i giorni tranne il lunedì, nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti. Per prenotare contattare il 333 20 38 126.

Arèa spazio multidisciplinare arti applicate

Piazza Rivoluzione 1-2-3 – 90133 Palermo

+39 333 20 38 126

https://www.facebook.com/arearivoluzione

arearivoluzione@gmail.com