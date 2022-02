“L’arte della pittura con Carla Nelli” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Conosco Carla da sempre,infatti siamo cresciute insieme a Follonica ed abbiamo frequentato le stesse scuole e giocato nella stessa spiaggia. I nostri percorsi si sono allontanati per scelte professionali diverse e vivendo in città diverse e così dopo tanti anni ci siamo ritrovate con i nostri vissuti e le nostre passioni, che sono per me la scrittura e per lei la pittura. Benvenuta Carla a questo appuntamento. Mi hai raccontato che il tuo talento per la pittura è stato sempre talmente forte che ad un certo punto della tua vita hai sentito come un “boato” e l’arte è uscita da quel pennello tinteggiando tela su tela. Raccontaci questa tua esperienza artistica.

Un giorno leggendo la prefazione di un libro mi sono commossa. Lo scrittore raccontava di lui da piccolo, che si trovava in cucina ed i vapori dei cibi sui fuochi, appannavano i vetri del finestrone. Lui non ricorda cosa, ma vi scriveva. Io da piccola sempre sui vetri appannati, disegnavo e mi ricordo con tenerezza quel disegno. Credo che tutti abbiamo un talento innato, che la vita molte volte lo fa chiudere in un cassetto. Da ragazzina ,nel tempo libero mi piaceva fare ritratti .Dopo sposata con gli impegni lavorativi e familiari, alla pittura non ho più pensato ,ma nel 2000 questo amore è riscoppiato e così ho sentito l’esigenza di portare sulla tela la bellezza, che vedevo intorno a me e tutto il suo colore .

Quando si scrive un libro il pensiero è diretto al lettore che ne raccoglierà il messaggio ed è così anche per i colori delle tue opere? Questi si mescolano intrecciandosi con le tue emozioni che provi mentre dipingi. Mi sono chiesta se c’è un messaggio ricorrente che invii a chi le ammira, oppure ogni quadro ne ha uno suo ?

Si il colore è fondamentale nel messaggio ,fa vibrare ciò che vuoi raccontare e le emozioni che provi . Quando dipingi un quadro ,lo fai perché ami ciò che vuoi rappresentare e speri sempre di comunicare un messaggio, che comunque crei un’emozione e curiosità a chi lo vedrà . Quello che accomuna i miei quadri è cercare di portare l’attenzione della bellezza intorno a noi come la natura ,il mare, le persone ,oppure facendo un ritratto e così incontri l’altro, con le sue emozioni ,le sue espressioni e lo stato d’ animo di quel momento. Mi piace molto dipingere cieli anche pronti alla tempesta ma con mari calmi e mari agitati col cielo nuvoloso ma con i raggi del sole che lo illuminano. Ciò che mi fa piacere è che le persone che li guardano, mi dicono che provano una sensazione di pace . Questo è proprio la condizione che desidero creare.

Vorrei che tu parlassi delle tue mostre in tante città e dell’artista che è in te e che ti meraviglia sempre con questo talento molto apprezzato.

La prima mostra è stata nel 2000 a Piombino con tanti artisti. In seguito, non avendo fatto una scuola artistica, mi sono appoggiata ad una pittrice che insegnava le tecniche nei suoi corsi . Sono nati da qui i primi contatti con associazioni artistiche e le opportunità di allestire mostre in varie città.

2015-2016-2017-2018 esposizione Casello Idraulico a Follonica.

2016-2017 mostra alla Galleria Leone a Roma

2018 esposizione a Maremma Artexpo’ a Sorano

2019-2021mostra Arti in Borgo a Suvereto

2017 mostra a Palazzo Centurioni a Castiglione della Pescaia

2021 esposizione a Spazio Espositivo S.Marco a Firenze

2021-2022 esposizione a Villa Caruso di Bellosguardo a Lastra Signa Fi .

La presenza dei visitatori ad una mia mostra mi emoziona tanto e mentre guardano un tuo quadro inizi a chiederti: “chissà che stanno pensando? Le piacerà? Che proveranno?” Poi quando chiedono di incontrare l’ autore, ecco che si sta per scoprirlo. In tutte queste mostre il conoscere tante persone che come me amano dipingere ti arricchisce umanamente ed artisticamente perché ognuno ti dona il suo “viaggio” .

Ti ringrazio Carla della tua disponibilità ed a voi lettori auguro una buona lettura.

Carla Nelli è su Facebook e potete ammirare i suoi quadri sul suo profilo

https://www.facebook.com/Carla-art-110528336989984/