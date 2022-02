Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Il Con­cer­to per chi­tar­ra e or­che­stra e il Re­quiem che il mae­stro Ma­rio Mo­de­sti­ni de­di­cò nel 1989 al­l’a­mi­co Leo­nar­do Scia­scia in oc­ca­sio­ne del­la sua mor­te, ver­ran­no ri­pro­po­sti do­me­ni­ca 20 feb­bra­io alle ore 18.00, alla Gal­le­ria Re­gio­na­le di Si­ci­lia di Pa­laz­zo Aba­tel­lis, luo­go caro al gran­de scrit­to­re si­ci­lia­no che vi si re­ca­va per tro­va­re ispi­ra­zio­ne alle sue ope­re.

Il con­cer­to si svol­ge­rà sot­to la cu­po­la del­l’ab­si­de del­l’ex Cap­pel­la del­l’A­ba­tel­lis, dove Car­lo Scar­pa ha in­ca­sto­na­to il più ce­le­bre «Trion­fo del­la mor­te» del pri­mo Ri­na­sci­men­to.

Il mae­stro Gae­ta­no Co­la­jan­ni di­ri­ge­rà l’or­che­stra “Sin­fo­niet­ta Pa­na­stu­dio” che in­ter­pre­te­rà bra­ni nei qua­li Mo­de­sti­ni espri­me la sin­go­la­re con­tem­po­ra­nei­tà del­la sua mu­si­ca, in cui tro­va­no espres­sio­ne clas­si­ci­tà e jazz che co­niu­ga­no e in­tes­so­no me­lo­die in cui si­ci­lia­ni­tà e suo­no no­ve­cen­te­sco re­sti­tui­sco­no can­ta­bi­li­tà alle in­ta­vo­la­tu­re del­la sua poe­ti­ca.

Il Mu­seo Aba­tel­lis, rap­pre­sen­ta­va per Scia­scia un luo­go di gran­de ispi­ra­zio­ne per­ché pre­gno del­la sto­ria e del­la ca­pa­ci­tà del­la Si­ci­lia di ef­fet­tua­re quel sin­cre­ti­smo cul­tu­ra­le che è la te­sti­mo­nian­za più tan­gi­bi­le del­la no­stra me­mo­ria. Il tri­bu­to mu­si­ca­le a Leo­nar­do Scia­scia, in­di­scus­so ge­nio let­te­ra­rio e ar­ti­sti­co del no­ve­cen­to as­su­me, per­tan­to, in que­sto sen­so, il va­lo­re di ri­co­no­sci­men­to del­la straor­di­na­ria ca­pa­ci­tà del gran­de in­ter­pre­te del­la cul­tu­ra del ‘900, di rap­pre­sen­ta­re a li­vel­lo in­ter­na­zio­na­le le mol­te voci e i vol­ti di una Ter­ra che ha sa­pu­to in­ter­pre­ta­re la pro­pria sto­ria in ma­nie­ra sem­pre ori­gi­na­le e co­strut­ti­va.

“Leo­nar­do Scia­scia – sot­to­li­nea l’as­ses­so­re re­gio­na­le dei Beni cul­tu­ra­li e del­l’I­den­ti­tà si­ci­lia­na, Al­ber­to Sa­mo­nà che, in­sie­me alla di­ret­tri­ce del Mu­seo Re­gio­na­le di Pa­laz­zo Aba­tel­lis, Eve­li­na De Ca­stro, ha fa­vo­ri­to la rea­liz­za­zio­ne del con­cer­to – è sta­to, ed è, un ri­cer­ca­to­re di ve­ri­tà sco­mo­de, “in­tel­let­tua­le dis­si­den­te” e uomo li­be­ro. Co­no­scen­do Ma­rio Mo­de­sti­ni, ar­ti­sta vi­sio­na­rio e fuo­ri dal coro, li­be­ro da co­mo­de lo­gi­che, com­pren­do il per­ché fos­se­ro ami­ci. Per que­sta ra­gio­ne, non ci tro­via­mo di fron­te a un tri­bu­to ma al­l’in­con­tro fra due uo­mi­ni li­be­ri”.

“Le arti vi­si­ve, del pas­sa­to e con­tem­po­ra­nee, sono par­te so­stan­zia­le del­l’u­ni­ver­so scia­scia­no. Per noi sto­ri­ci del­l’ar­te – evi­den­zia la Di­ret­tri­ce del­la Gal­le­ria Aba­tel­lis, Eve­li­na De Ca­stro – fan­no tut­t’u­no con le ope­re stes­se i bra­ni che Scia­scia de­di­ca al­l’An­nun­cia­ta di Pa­laz­zo Aba­tel­lis e al Ri­trat­to d’i­gno­to del Man­dra­li­sca di An­to­nel­lo da Mes­si­na e an­co­ra al Bu­sto di Eleo­no­ra del Lau­ra­na, al Trion­fo del­la Mor­te e a Pie­tro D’A­sa­ro, tan­to per te­ner­si al­l’in­ter­no di que­sta Gal­le­ria di Pa­laz­zo Aba­tel­lis, at­tin­gen­do al for­mi­da­bi­le pa­tri­mo­nio di idee, co­no­scen­ze, sug­ge­stio­ni e modi di com­pren­de­re la vita e la sto­ria di cui sia­mo ere­di”.

Pro­mos­so da Fran­ce­sco Pa­na­sci – che è an­che il di­ret­to­re ar­ti­sti­co del­lo spet­ta­co­lo – in oc­ca­sio­ne dei 25 anni del­la Pa­na­stu­dio, il con­cer­to vede la par­te­ci­pa­zio­ne di Da­rio Ma­ca­lu­so alla chi­tar­ra. Ol­tre al­l’at­ti­vi­tà di co­mu­ni­ca­zio­ne e in­for­ma­zio­ne la Pa­na­stu­dio è da mol­ti anni im­pe­gna­ta nel­la dif­fu­sio­ne del pa­tri­mo­nio cul­tu­ra­le si­ci­lia­no at­tra­ver­so la dif­fu­sio­ne di ope­re mu­si­ca­li, l’at­ti­vi­tà edi­to­ria­le d’ar­te, la pro­du­zio­ne ci­ne­ma­to­gra­fi­ca.

Ma­rio Mo­de­sti­ni si è for­ma­to in Ger­ma­nia e si è di­plo­ma­to in Com­po­si­zio­ne scri­ven­do le mu­si­che per Gio­van­gi­gli e Al­ber­taz­zi, Mil­va e Rosa Ba­li­stre­ri. Per que­sto tri­bu­to al­l’a­mi­co Leo­nar­do Scia­scia, il mae­stro si è ispi­ra­to alle sue ope­re, ri­cor­da­te nei ti­to­li e nei mo­vi­men­ti dei bra­ni in pro­gram­ma e af­fi­da­ti al­l’En­sem­ble e alla chi­tar­ra so­li­sta: Li­be­ra nos a malo, i tre mo­vi­men­ti di Ra­hal Maut (To­do­mo­do – In­ter­lu­dio Pa­sto­ra­le – Can­to di bam­bi­ni di mag­gio) Can­di­dus per chi­tar­ra e la “si­ci­lia­na” Par­ta Nixa.

Mo­da­li­tà di ac­ces­so:

In­gres­so li­be­ro fino ad esau­ri­men­to dei po­sti di­spo­ni­bi­li.

È ob­bli­ga­to­ria l’e­si­bi­zio­ne del green pass se­con­do le nor­me vi­gen­ti.