“Pianta una speranza” di Emanuela Corbellini è reso in tecnica mista e le sue dimensioni sono 40/50.

La Corbellini pittrice sovente utilizza la modalità della pitto scultura per rendere pregnante il soggetto prescelto. In questa opera il materico è riservato al tronco e ai fiori. La tavolozza cromatica scelta svela un tumulto interiore di sottofondo, efficacemente reso con una Natura bellissima ma in fuoco e un cielo con tonalità giallo arancio e ocra che grida tempesta, non alba o tramonto. Cielo e colline dello sfondo rimangono fermi, lasciati “dietro” dall’artista che esalta e inneggia alla fioritura che sgorga su tutta la superficie del tronco dell’albero. Tempesta e Speranza mantengono l’identità, non risultano in contrasto, come a narrare che la Spes discende dal Pathos, ne deriva.

L’albero, molto virile, è nudo, senza foglie.

Ed ecco L’Effettismo: la fioritura prepotentemente travalica la realtà, le stagioni, la Natura stessa, imponendo la Speranza.

I colori dell’Autunno in netto contrasto con una possibile fioritura. Mi fa venire in mente il miracolo delle rose sulla neve di Santa Rita.

La Corbellini salva l’osservatore, probabilmente più che sé stessa nelle sue intenzioni.

L’artista è generosa e raffinata, un animo eletto e può permettere alle persone di entrare nella sua potente ancora di salvezza, la bellissima scialuppa che con il suo animo nobile offre a chi ha la buona sorte di poter godere della sua arte. Solo chi ha tanto può donare.

Dott. Francesca Romana Fragale

