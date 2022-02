Quando il Teatro apre la strada alla bellezza. – di Antonietta Micali

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Alessandro Quasimodo Rita Iacomino

Il 26/02/2022 nella rubrica “Un thè Letterario” di TraLeRighe, Antonietta Micali ospita il figlio del Premio Nobel della Letteratura: Alessandro Quasimodo – attore, regista, scrittore, poeta e presidente di svariati Premi Letterari Nazionali ed Internazionali per parlare di un evento straordinario :Teatro e poesia nella Casa di Reclusione di Milano “Quasimodo operaio di sogni di e con Alessandro Quasimodo” . Insieme a lui interverrà la poetessa e scrittrice Rita Iacomino

Sin dall’antichità il teatro viene concepito come una forma di catarsi, dal greco katharsis che significa “purificazione”, ovvero il suo ruolo sociale è quello della purificazione interiore, vedere se stessi sotto una nuova luce. Il teatro ha un’altissima funzione sociale in quanto permette di mettersi in gioco, di entrare nei panni dell’altro, è un mondo magico che regala tanti benefici sia alle persone libere che a quelle recluse.

Il teatro, a volte, entra in carcere per intrattenere e divertire, ma può essere visto pure come una forma di laboratorio in cui gli attori dilettanti recitano con una naturalezza, immediatezza e autenticità che difficilmente si trova in un attore professionista. Recitare in carcere, significa riversare sulla scena un carico di “energie” fatte di sofferenza, di frustrazione e di privazione; permette di liberare le proprie emozioni e sentimenti repressi, spingendo il detenuto alla cooperazione e alla solidarietà rendendo migliore la sua condizione di recluso. Il teatro diventa dunque fruitore di una nuova linfa affettiva che induce a guardare quanto di bello risiede nell’essere umano. Fare teatro in carcere significa dare a questo luogo una valenza culturale molto importante, un luogo dove le energie negative si trasformano in positive.

Il 14 marzo del 2022, alle ore 17:00, Alessandro Quasimodo presenta “Quasimodo operaio di sogni”di e con Alessandro Quasimodo. Questo spettacolo è dedicato al padre Salvatore Quasimodo, Premio Nobel della Letteratura italiana. Alessandro farà un racconto sul padre poeta e uomo che visse l’intera esistenza con grande irrequietezza, per il quale la poesia divenne sin da giovanissimo un pensiero fisso, una vocazione. Dalle parole del figlio si possono ascoltare la lettura di alcuni versi del padre e la narrazione di un grande amore che Salvatore ebbe per la moglie Maria Cumani. Durante lo spettacolo la poetessa e scrittrice Rita Iacomino dedicherà una sua lirica ai reclusi. Interveranno all’evento il direttore della Casa di Reclusione di Milano Silvio De Gregorio, la Presidente Cisproject – Progetto LLM Barbara Rossi, la poetessa e scrittrice Rita Iacomino e il filosofo e scrittore Martino Megni. Parteciperanno i corsisti del progetto LEGGERE LIBERA – MENTE: Anna Nicolosi: attrice teatrale, Alina Masi: attrice teatrale, Miriam Graziosi: studentessa universitaria, Stefano Natoli: giornalista, Paolo Romagnoli: formatore e counselor.