“La riapertura delle discoteche ci fa ben sperare.

Il comparto è una vera e propria filiera produttiva la quale ha subito gravi perdite a causa dello stop and go.

Il nostro augurio è di una pronta ripartenza ma i danni provocati dalla chiusura sono sotto gli occhi di tutti in particolare a Palermo città presa da noi come riferimento c’è chi rinvia la riapertura e chi chiude definitivamente un duro colpo per il mondo della disco”.

A dichiararlo è Filippo Virzì, Segretario regionale in Sicilia dell’Ugl creativi.

“Con la riapertura delle discoteche – afferma Virzì – si elimini anche il divieto attuato con il Decreto del 25 Dicembre scorso sulle consumazioni, le restrizioni solo per il consumo di Food e Beverage nei cinema in particolare in Sicilia hanno arrecato nel settore danni economici senza precedenti con gravissime ricadute occupazionali, infatti a conferma di ciò l’Italia risulta in Europa come riportano i recenti dati di Unic (Unione Internazionale dei Cinema) il fanalino di coda in quanto i dati riferibili agli ingressi nel nostro paese sono in netta decrescita”.