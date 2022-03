Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

“Lombardia TV canale 99” di Milano intervista Andrea Giostra sulla IV edizione delle “Novelle brevi di Sicilia” | “AUTORI AI DOMICILIARI” programma ideato da Antonello Di Carlo e condotto Claudio Fontana, Valentina Zambon e Lidia Simonetti | martedì 9 marzo 2022 ore 15:30

Per vedere la puntata, clicca qui:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://fb.watch/bJBDQnk1Vr/

da Google Blogspot:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2022/03/AUTORIAIDOMICILIARILombardiaTVintervistaAndreaGiostra.html

Lidia Simonetti, scrittrice, book blogger, opinionista, presentatrice

https://www.facebook.com/lidia.simonetti2

https://www.instagram.com/lidia_simonetti81/

Claudio Fontana, giornalista televisivo

https://www.linkedin.com/in/claudio-fontana-a611951ab/

Valentina Zambon, giornalista

https://www.facebook.com/valentina.zambon.31

Antonello Di Carlo, poeta, scrittori e traduttore

https://www.facebook.com/antonello.dicarlo

FONTE:

https://www.facebook.com/LombardiaTV/videos/1755859568092305

Lombardia TV è un’emittente privata con oltre 1 MILIONE di telespettatori al giorno e oltre 30 MILIONI al mese. La TV privata più seguita della Lombardia. Pagina ufficiale dell’emittente televisiva canale 99 digitale terrestre in Lombardia:

https://www.lombardiatv.com/

https://www.facebook.com/LombardiaTV

https://www.youtube.com/user/GruppoLombardiaTV

direzione@lombardiatv.com

+39 0374 341820

Lombardia TV si vede su:

Canale 111, Canale 99 LOMBARDIA TV (in Piemonte canale 85/219, in Liguria Canale 665, in Emilia-Romagna Canale 890, nel Veneto Canale 91, nel Lazio Canale 113, ovunque in streaming ed ora anche su PRIME di Amazon.