CONCERTO PER LA PACE, 09 aprile 2022 ore 19.00, Teatro Lupo di Ribera (AG), CONSERVATORIO DI MUSICA ARTURO TOSCANINI e COMUNE DI RIBERA, insieme per l’UCRAINA

Il Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ribera e la Caritas italiana, organizza un “Concerto per la pace” in favore della popolazione ucraina. Lo spettacolo sarà messo in scena sabato 9 aprile 2022 alle ore 19.00 al Teatro Lupo di Ribera (AG), sotto la direzione artistica di Mariangela Longo e la direzione di produzione di Simone Piraino. Protagonista della esibizione l’Orchestra Sinfonica e Jazz del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, con Alberto Maniaci nella doppia veste di direttore ed arrangiatore, che eseguirà un programma di Songs: Imagine di John Lennon, Heal the world di Michael Jackson, The show must go on dei Queen, brani tratti dal repertorio cinematografico come Pure imagination, Over the rainbow e Gabriel’s Oboe. In programma inoltre composizioni contemporanee dal tono drammatico a firma di due docenti dell’Istituto Ernesto Marciante e Simone Piraino. Ernesto Marciante con Sotto questo mare racconta un’esperienza personale vissuta ai tempi dell’impegno in Croce Rossa Italiana la cui partitura esprime il dolore di una madre che, in fuga dal paese natìo, perde il proprio figlio durante la traversata. Simone Piraino con ‘Abun, un Padre nostro in aramaico “per le vittime di tutte le guerre”, una partitura dalla struttura minimal arricchita dalla voce di Marciante, tale musica è valsa, al compositore palermitano, l’ingresso, come primo siciliano, nella nota casa editrice viennese Universal Edition.

Il concerto vedrà protagonisti docenti e studenti del Toscanini di Ribera: Giacomo Tantillo, tromba, Sergio Calì, vibrafono, il già citato Ernesto Marciante, Maria Concetta Maggio, Eleonora Tomasino e Miriam Versaci voci. Special guest Giuseppe Veneziano, noto tenore di origine riberesi con alle spalle una carriera lirica tra i principali teatri europei.

INFO:

Ingresso libero con erogazione liberale fino ad esaurimento posti secondo normativa AntiCovid vigente. Per i posti riservati all’Istituto contattare segreteria@istitutotoscanini.it tel.0925-61280

Voci

Ernesto Marciante, Eleonora Tomasino, Maria Concetta Maggio, Miriam Versaci

Tromba

Giacomo Tantillo

Vibrafono

Sergio Calì

Special Guest

Giuseppe Veneziano – Tenore

Orchestra Sinfonica e Jazz del Conservatorio “A. Toscanini” di Ribera

Alberto Maniaci – Direttore

Valeria Milazzo – Presentatrice

Mariangela Longo – Direttore Artistico

Simone Piraino – Direttore di Produzione