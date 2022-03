Federica Gisana, pittrice e artista siciliana | INTERVISTA

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

«Non mi vesto o svesto da artista, sono sempre me stessa sia quando lavoro e sia quando non sono allo studio … Ho sempre con me carta e penna per fare schizzi o scrivere appunti ovunque mi trovi.» (Federica Gisana)

Ciao Federica, benvenuta e grazie per aver accettato il nostro invito. Nella vita professionale sei pittrice e artista, come ti vuoi presentare a chi leggerà questa intervista?

Grazie a voi per avermi invitata.

Mi presento, sono Federica Gisana una persona che ama la vita e tutto quello che il nostro pianeta ha di bello da offrire, dalle meraviglie ai misteri. Ho sogni, passioni e amo l’arte perché dà quello che ci manca ed è capace di coinvolgere le nostre emozioni più profonde sostenendo il lato migliore della natura umana.

… chi è invece Federica Donna nella sua quotidianità al di fuori dal suo lavoro? Cosa puoi raccontare ai nostri lettori perché possano avere qualche indizio in più su di te quando svesti i panni dell’artista di arti visive?

Sono una donna normalissima, vivo la quotidianità come tutti tra alti e bassi e l’arte fa sempre parte della mia vita. Non mi vesto o svesto da artista sono sempre me stessa sia quando lavoro e sia quando non sono allo studio, per così dire. Ho sempre con me carta e penna per fare schizzi o scrivere appunti ovunque mi trovi. Permettimi di ironizzare sul fatto che, per ricordarmi di alcune urgenze, attacco in maniera buffa i post-it note negli angoli del mio telefono, così da sembrare delle grandi orecchie che ricordano il simpatico elefantino del cartone Disney.

Ci racconti qualcosa delle tue passioni al di fuori dal lavoro? Come ami spendere il tuo tempo quando non sei davanti ad una tela?

Molto spesso la mattina sono impegnata perché insegno nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Quando non sono allo studio mi dedico all’attività sportiva, amo passeggiare e immergermi nella natura magari il tutto accompagnato da un po’ di musica e un bel libro.

Come e quando è nata la tua passione per la pittura e per le arti visive? Qual è e quale è stato il tuo percorso professionale, accademico, formativo ed esperienziale che ti ha portato ad essere riconosciuta oggi come una brava ed originale artista?

Gli aggettivi della domanda li trasferirei ai grandi artisti e noi non facciamo altro che ammirare la loro inarrivabile originalità. Non ricordo un inizio ben preciso della mia passione, forse all’età dei miei quattro anni, perché ancora oggi mi ritorna in mente un episodio durante gli anni di scuola materna. La maestra ci diede il compito di disegnare un vaso con i fiori, feci il mio disegno, però colorai i petali con un altro colore: il nero. Ricordo ancora lo sguardo con il quale l’insegnante mi rimproverò, mi vergognai tantissimo, però dentro di me ero convinta di quello che avevo fatto perché a me piaceva il senso che avevo dato a quel disegno, lo percepivo in un modo nuovo rispetto a un vaso con tutti i fiori colorati. Amavo sin da piccola disegnare e portavo sempre con me il quaderno dei disegni. Molto spesso copiavo i lavori dei grandi artisti, come ad esempio Picasso. Adorai subito questo artista e per la prima volta vidi per caso i suoi lavori su un calendario che portò a casa mio padre, sicuramente glielo avevano regalato in qualche negozio come si fa usualmente quando ci si avvicina al nuovo anno. Rimasi affascinata dai suoi dipinti pur non sapendo chi fosse perché nessuno me ne aveva mai parlato. Un suo quadro mi colpì subito “Ritratto di Dora Maar seduta”, lo copiai e mi divertì tantissimo a dipingerne forme e colori.

É importante quando si intraprende un percorso, crederci, studiare e lavorare tanto. Far visita a musei, gallerie, confrontarsi con artisti e altri addetti ai lavori, ma non solo. Ho studiato presso l’accademia di belle arti, ma non basta, la ricerca deve superare confini che vanno oltre i percorsi di formazione.

Chi sono e chi sono stati i tuoi Maestri d’arte, se possiamo definirli così? Chi ti ha trasmesso l’arte della pittura e le tecniche per realizzare le tue opere?

Tanti maestri e nomi da elencare, molti sono diventati miei cari amici e grandi esempi di vita. Mi hanno trasmesso tanto dal punto di vista artistico per l’uso di tecniche, strade da intraprendere, ma soprattutto li ringrazio per la loro umanità trasmessa, oggi ne abbiamo tanto bisogno.

Hai qualche artista del presente o del passato al quale ti ispiri? Se sì, chi sono e perché proprio loro? Cosa ti ha colpito della loro arte che ti ispira?

Ho osservato e ammirato i grandi come Caravaggio, Munch, ma anche artisti viventi come: Michaël Borremans e Victor Man. Caravaggio mi ispira per la sua attenzione per le luci, ombre e figure che emergono grazie a un raggio luminoso celando grande mistero e magia. Munch riesce come pochi a evocare l’immagine della sua vita interiore e la sua pittura un forte legame tra forma e significato. Borremans per il suo raffinato estro immaginativo e una ricerca orientata alla natura oscura della psiche. Victor Man perché rivela ciò che potrebbe essere e invoca ciò che è assente.

Cosa vuol dire essere artisti in Sicilia secondo te? Come si vive da artisti e cosa significa aver fatto la scelta di vivere del tuo lavoro di artista in questa isola bellissima ma che quasi mai riesce a riconoscere i pregi dei suoi talenti e dei suoi artisti?

Si può essere artisti in ogni parte del mondo, per il resto dipende solo da noi. Hai detto bene isola bellissima con paesaggi, colori e luci e straordinari che solo questa terra può regalare. Il mio studio è in Sicilia, però mi sposto molto spesso, importante per una crescita artistica. C’è da dire che anche la Sicilia riconosce i propri talenti, come sappiamo ogni paese e regione ha sempre qualcosa da migliorare, chi molto più e chi meno, bisognerebbe solamente credere nelle potenzialità della propria terra, ma molto spesso non basta. In Sicilia si vive bene perché c’è tutto quello di cui ha bisogno un’artista, è una grande fonte di ispirazione, e di talenti presenti e vissuti ne abbiamo parecchi.

«C’è un interesse in ciò che è nascosto e ciò che il visibile non ci mostra. Questo interesse può assumere le forme di un sentimento decisamente intenso, una sorta di conflitto, direi, tra visibile nascosto e visibile apparente.» (René Magritte, 1898-1967). Cosa ne pensi di questa frase detta da Magritte? Nelle arti visive qual è, secondo te, il messaggio più incisivo? Quello che è visibile e di immediata comprensione oppure quello che, pur non essendo visibile, per associazione mentale e per meccanismi psicologici proiettivi scatena nell’osservatore emozioni imprevedibili e intense?

É la frase che Magritte usò per commentare il suo quadro “Gli amanti”. Si tratta di un amore percepito ma non rivelato: i due amanti si baciano con i volti interamente coperti da due drappi bianchi. Visibile nascosto e visibile apparente contengono il mistero, quest’ultimo ha da sempre affascinato l’uomo. Quello che è visibile non sempre è di immediata comprensione e contiene il non visibile, allo stesso modo del non visibile che potrebbe rivelare un intuito visivo rivelando appunto il non visibile. Entrambi i casi possono scatenare emozioni forti e inaspettate.

«Appartengo a quella categoria di persone che ritiene che ogni azione debba essere portata a termine. Non mi sono mai chiesto se dovevo affrontare o no un certo problema, ma solo come affrontarlo.» (Giovanni Falcone, “Cose di cosa nostra”, VII ed., Rizzoli libri spa, Milano, 2016, p. 25 | I edizione 1991). Tu a quale categoria di persone appartieni, volendo rimanere nelle parole di Giovanni Falcone? Sei una persona che punta un obiettivo e cerca in tutti i modi di raggiungerlo con determinazione e impegno, oppure pensi che conti molto il fato e la fortuna per avere successo nella vita e nelle cose che si fanno, al di là dei talenti posseduti e dell’impegno e della disciplina che mettiamo in quello che facciamo

Mi sento molto vicina alle sue parole ogni situazione deve essere affrontata e portata a termine, indipendentemente dal risultato. L’impegno è fondamentale per raggiungere gli obiettivi, non è qualcosa che avviene durante il tempo di una notte ma comporta un lungo percorso e tanti sacrifici. Mai arrendersi anche se quello che ci si era prefissati fallisce, l’importante è sempre rialzarsi e rimettersi subito in gioco. Credo nella fortuna fino a un certo punto, succede ma in casi rari, però sono convinta che essa può manifestarsi con più facilità durante un percorso intrapreso con passione e coraggio. Io scelgo la strada dell’impegno e uno dei primi risultati che mi prefiggo è la soddisfazione di aver fatto il massimo.

«… mi sono trovato più volte a riflettere sul concetto di bellezza, e mi sono accorto che potrei benissimo (…) ripetere in proposito quanto rispondeva Agostino alla domanda su cosa fosse il tempo: “Se nessuno me lo chiede, lo so; se voglio spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so.”» (Umberto Eco, “La bellezza”, GEDI gruppo editoriale ed., 2021, pp. 5-6). Per te cos’è la bellezza? Prova a definire la bellezza dal tuo punto di vista. Come si fa a riconoscere la bellezza, e la bellezza delle arti visive, secondo te?

Per me la bellezza è come quello sguardo con il quale da bambini guardavamo il mondo ed eravamo in grado di riconoscere nei pezzi di legno meno appariscenti figure meravigliose. La bellezza è quando godiamo di qualcosa per quello che è, indipendente dal fatto che lo possediamo. Per Kant la bellezza è un’esperienza disinteressata e il desiderio non deve giocare alcun ruolo. Noi mediante i sensi che suscitano sensazioni piacevoli viviamo spontaneamente un’esperienza con la bellezza. La bellezza nelle arti si riconosce quando si compie un viaggio suggestivo, tramite diversi linguaggi, concedendoci delle soste di autoconsapevolezza e guardando in profondità.

«Ma, parliamo seriamente, a che serve la critica d’arte? Perché non si può lasciare in pace l’artista, a creare, se ne ha voglia, un mondo nuovo; oppure, se non ne ha, ad adombrare il mondo che già conosciamo e del quale, immagino, ciascuno di noi avrebbe uggia se l’Arte, col suo raffinato spirito di scelta sensibile istinto di selezione, non lo purificasse per noi, per dir così, donandogli una passeggera perfezione? Perché l’artista dovrebbe essere infastidito dallo stridulo clamore della critica? Perché coloro che sono incapaci di creare pretendono di stimare il valore dell’opera creativa? Che ne sanno? Se l’opera di un uomo è di facile comprensione, la spiegazione diviene superflua… » (Oscar Wilde, “Il critico come artista”, Feltrinelli ed., 1995, p. 25). Cosa ne pensi delle parole che Oscar Wilde fa dire ad Ernest, uno dei due protagonisti insieme a Gilbert, nel dialogo di questa sua opera? Secondo te, all’Arte e alle arti visive in particolare, serve il critico? E se il critico d’arte, come sostiene Oscar Wilde, non è capace di creare, come fa a capire qualcosa che non rientra nelle sue possibilità, nei suoi talenti, ma che può solamente limitarsi ad osservare come tutti gli esseri umani?

Il critico d’arte viene molto spesso confuso come un semplice opinionista che discute del lavoro altrui, che in realtà supporta e conferma, con basi comparative e storiche. Arte e critica se vanno di pari passo, se costruttive e utili per entrambe le parti porteranno un valore aggiunto alla fine di ogni percorso. È presuntuoso sopravalutare o sminuire il peso del lavoro dell’uno o dell’altro. Una critica non deve superare l’opera così come l’opera dell’artista non deve superare le stesse definizioni usate per descrivere e valutare ciò che si vede. Wilde resterà il paladino della libertà creativa dell’artista e la critica e l’arte per lui hanno un valore eversivo. Nel dialogo tra i due protagonisti sulla critica, Gilbert ritiene che senza la facoltà critica non potrebbe esistere nessuna creazione artistica, Ernest invece la definisce sterile. Forse un dialogo irrisolto, perché un mescolarsi di affermazioni e negazioni che portano in maniera altalenante nella posizione dell’uno o dell’altro protagonista.

Da ragazzo ho letto uno scritto di Oscar Wilde nel quale diceva cos’era l’arte secondo lui. Disse che l’arte è tale solo quando avviene l’incontro tra l’“oggetto” e la “persona”. Se non c’è quell’incontro, non esiste nemmeno l’arte. Poi qualche anno fa, in una mostra a Palermo alla Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Riso, ho ascoltato un’intervista di repertorio al grande Gino de Dominicis che sulle arti visive disse questo: «Le arti visive, la pittura, la scultura, l’architettura, sono linguaggi immobili, muti e materiali. Quindi il rapporto degli altri linguaggi con questo è difficile perché sono linguaggi molto diversi tra loro … L’arte visiva è vivente … l’oggetto d’arte visiva. Per cui paradossalmente non avrebbe bisogno neanche di essere visto. Mentre gli altri linguaggi devono essere visti, o sentiti, o ascoltati per esistere.» (Gino de Dominicis, intervista a Canale 5 del 1994-95). Cosa ne pensi in proposito? L’arte esiste se esiste l’incontro tra l’oggetto e la persona, come dice Oscar Wilde, oppure l’arte esiste indipendentemente dalla persona e dal suo incontro con l’oggetto, come dice de Dominicis per le arti visive? Qual è la tua prospettiva su questo punto e sull’arte in generale?

Dovremmo partire da dal fatto che l’incontro con l’oggetto deve essere sottoposto alla possibilità di essere analizzato e di quanto l’altro sia un oggetto o altro ancora. Io credo che l’arte esiste per il suo desiderio di manifestarsi al mondo indipendentemente da qualsiasi incontro. Secondo me possiamo emozionarci ad essa anche senza la sua esistenza ma solo immaginandola. De Dominicis materializza l’assenza e rende palpabile l’invisibile ponendo lo spettatore ad operare forzature mentali per superare i vincoli imposti dal mondo reale. L’arte ha seguito parallelamente l’evoluzione umana come una spinta innata a volere agire sul mondo, dando vita a ciò che vediamo con l’occhio della mente e creare una realtà altra.

«Io vivo in una specie di fornace di affetti, amori, desideri, invenzioni, creazioni, attività e sogni. Non posso descrivere la mia vita in base ai fatti perché l’estasi non risiede nei fatti, in quello che succede o in quello che faccio, ma in ciò che viene suscitato in me e in ciò che viene creato grazie a tutto questo… Quello che voglio dire è che vivo una realtà al tempo stesso fisica e metafisica…» (Anaïs Nin, “Fuoco” in “Diari d’amore” terzo volume, 1986). Cosa pensi di queste parole della grandissima scrittrice Anaïs Nin? E quanto l’amore e i sentimenti così poderosi sono importanti per te e incidono nella tua arte e nelle tue opere?

Le sue parole sono verissime, viviamo in un ciclo continuo di desideri, sogni, amori e tutto questo è vita. Le emozioni e il rapimento della nostra anima avvengono prima di tutto dentro di noi perché siamo i veri protagonisti di quell’esperienza pur se suscitata. Grazie ai nostri sensi e andando oltre ad essi possiamo avere un trasporto oltre la realtà. Ognuno vive la propria singolare esperienza anche se con stimoli che fanno parte della stessa matrice scatenante. Senza tutto questo non potremmo esistere nella definizione di umani, diversi, simili e per certi aspetti uguali. L’amore e i sentimenti sono fondamentali nella vita, noi proviamo costantemente emozioni perché siamo ciò che sentiamo e l’essere umano nasce predisposto ad amare. L’amore ci fa vivere bene e con rispetto, riconoscimento, reciprocità, ed è un ingrediente fondamentale del nostro buon funzionamento interno e verso l’esterno. L’arte e l’amore sono uno strumento potente. Secondo Platone amore e bellezza sono strettamente collegati. Amore e l’arte viaggiano insieme, amare fa ascendere verso l’alto così come l’arte, nascendo dall’amore, fa vivere emozioni uniche. Non possiamo scindere nell’arte da amore e sentimenti, perché l’arte manifesta quello di cui noi siamo fatti e che non possiamo farne a meno.

Se per un momento dovessi pensare alle persone che ti hanno dato una mano, che ti hanno aiutato significativamente nella tua vita professionale e umana, soprattutto nei momenti di difficoltà e di insicurezza che hai vissuto, che sono state determinanti per le tue scelte professionali e di vita portandoti a prendere quelle decisioni che ti hanno condotto dove sei oggi, a realizzare i tuoi sogni, a chi penseresti? Chi sono queste persone che ti senti di ringraziare pubblicamente in questa intervista, e perché proprio loro?

Prima di tutto credo che la forza dobbiamo cercarla dentro di noi, facendo da soli le nostre scelte, giuste o sbagliate, solo così possiamo crescere umanamente e professionalmente. Oggi se dovessi ringraziare qualcuno direi la mia famiglia perché è lei la mia vera e unica forza nella vita. Mio padre oltre ad essere un grande artista per il lavoro che svolge e tra i primi artigiani del legno nella mia città, è stato ed è tutt’oggi un grande esempio di vita per avermi insegnato generosità, forza e impegno per il raggiungimento degli obiettivi. Grazie anche alla sua professione mi ha aiutato tantissimo nella realizzazione di telai e cornici in tempi record. Ringrazio moltissimo anche mio fratello Stefano. Nessun altro durante il mio percorso di vita e professionale mi è mai stato così accanto. Oggi dico l’unico, molto spesso chi ci affianca non sempre supporta e accetta le scelte dell’altro. Proprio quei no, cui non crederesti mai di ricevere, fanno uscire in noi altra forza per percorrere la strada che riteniamo giusta, ringrazio oggi anche loro.

Se dovessi consigliare ai nostri lettori tre film da vedere quali consiglieresti e perché proprio questi?

Consiglierei di vedere tre film che mi hanno colpito per motivi diversi: “Otto e mezzo” di Fellini, “L’amante” di Jean-Jacques Annaud e “Il riccio” di Mona Achache. «È una festa la vita, viviamola insieme» è la frase che chiude il film Otto e mezzo. Lo consiglio perché è un film che ha rappresentato una svolta epocale nella storia del cinema. Fellini trasforma il regista in un pittore e il cinema diventa una tela su cui dipingere il grande mistero della vita degli esseri umani. Un regista alle prese con un nuovo film ha una crisi esistenziale trovando rifugio nella sua immaginazione e interiorità. Nel film “L’amante” mi piace molto la narrazione per pause che evocano pensieri e frasi non dette che lasciano intuire il pensiero silenzioso che si nasconde nella nostra mente. Il film ambientato in Indocina, nel periodo tra le due guerre mondiali, racconta l’amore ossimorico tra un ricco uomo cinese e una giovanissima colona povera. Il loro amore proibito e sofferto diviene scandalo per ragioni anagrafiche, razziali e sociali. Infine il film “Il riccio”, molto umano e riflessivo narra di un’amicizia triangolare in un palazzo parigino dove abitano una dodicenne insolitamente matura con tendenze suicide e insofferente per la superficialità del suo ambiente sociale, un raffinato giapponese e poi una portinaia colta, introversa e scontrosa. Film intenso, in cui l’incontro tra simili, ritenuti diversi dall’arida società che li circonda, genererà ricchezza d’amore e nuovo interesse per la bellezza della vita.

… e tre libri da leggere assolutamente nei prossimi mesi, quali e perché?

Consiglierei tre libri che lessi in vari periodi della mia vita: “Nuovi dialoghi con gli esseri elementari” di Flensburger Hefte, “Il signore delle mosche” Romanzo di William Golding e i “I diavoli di Zonderwater” di Carlo Annese. Il primo libro è un dialogo fra gli esseri elementari e l’uomo. Gli esseri elementari parlano dei segreti del cosmo del passato, del presente e del futuro dell’umanità. Affrontano temi attuali quali la politica, catastrofi naturali, il male, la libertà e il significato dell’amore. Interviste belle e impressionanti in cui si evince come gli esseri elementari vogliano comunicare con l’uomo. Il secondo libro è “Il signore delle mosche” un classico che consiglierei perché svela la natura più cruda dell’essere umano. Nel corso di un conflitto planetario, un aereo precipita su un’isola deserta e sopravvivono solo alcuni ragazzi che provano a riorganizzarsi senza l’aiuto e il controllo degli adulti. Il libro racconta della perdita dell’innocenza da parte di colui che, socialmente, è da sempre individuato come il portatore per eccellenza: il bambino. Una convivenza che si trasforma in una guerra di tutti contro tutti. Un altro libro che mi colpì fu “I diavoli di Zonderwater” ambientato in Sudafrica 1941-47. Racconta dei campi che ospitarono il maggior numero di prigionieri di guerra italiani e molti trovarono un motivo per sopravvivere alla guerra grazie allo sport. Vennero organizzati campionati di scherma, pugilato, calcio e di atletica. Lo sport trasformò in divi molti prigionieri che militarono, anche dopo la prigionia, nei campionati italiani ai massimi livelli.

A cosa stai lavorando in questo momento? Quali sono i tuoi prossimi progetti e i tuoi impegni professionali che puoi condividere con i nostri lettori? Ci sono delle personali o delle collettive che hai in programma? Se sì, puoi dare qualche indizio ai nostri lettori perché possano venire a visitarle?

Da maggio ad agosto 2021 sono stata selezionata con partecipazione a VIR Viafarini-in-residence il programma di studi condivisi per artisti e curatori a Milano.

Attualmente sto esponendo in una galleria in Austria, precisamente a Bad Eisenkappel.

Dove potranno seguirti e dove potranno contattarti i nostri lettori?

Chi vuole può anche seguirmi sui social, pandemia permettendo, nel mio studio per ulteriori informazioni sul mio lavoro.

Come vuoi concludere questa chiacchierata? Cosa vuoi dire alle persone che leggeranno questa intervista?

Spero sia stato un dialogo piacevole per chi leggerà. Concluderei dicendo che rispondendo alle domande ho raccontato un po’ di me riguardo esperienze di vita, di arte e riflessioni che potranno o meno essere condivisi. Sono una persona come tante che ha progetti, sogni e a proposito di quest’ultimi mi sento di concludere l’intervista con una frase che non tanto tempo fa un amico, un artista che stimo tanto, mi disse: “Federica auguro a te, a me e a tutti gli altri di non arrivare mai alla vetta, nel punto più alto avremo ancora sogni?”

Ringrazio Andrea Giostra per l’intervista e lo spazio dedicatomi.

Federica Gisana

https://www.facebook.com/federica.gisana

https://www.instagram.com/fedegisana/

Andrea Giostra

https://www.facebook.com/andreagiostrafilm/

https://andreagiostrafilm.blogspot.it

https://www.youtube.com/channel/UCJvCBdZmn_o9bWQA1IuD0Pg