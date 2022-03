Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Raccolti 6.000 euro dal BRASS per l’Ucraina. Grazie al concerto di tanti artisti e dell’Orchestra Jazz Siciliana dedicato alla raccolta fondi in favore del popolo ucraino.

L’Orchestra Jazz Siciliana – Fondazione The Brass Group, sposando l’appello dell’assessore regionale turismo, sport e spettacolo, Manlio Messina, grazie allo spettacolo BRASS and FRIENDS for UKRAINE, andato in scena sabato 26 marzo ore 21.30 al Real Teatro Santa Cecilia, ha raccolto ben 6.000 euro. L’incasso è stato interamente devoluto alla raccolta fondi promossa dalla Croce Rossa Italiana per il popolo ucraino. Tantissimi gli artisti amici del Brass che hanno immediatamente aderito all’appello. Sull’iniziativa interviene il direttore dell’Orchestra Jazz Siciliana, il M° Domenico Riina “Ringrazio tutti i Proff dell’Orchestra Jazz Siciliana e tutti gli ospiti, per aver donato il loro talento e la loro musica per la PACE! Il jazz, il pop, la classica, la musica tutta come linguaggio universale inclusivo e di comunione tra i popoli! Ringrazio di cuore il nostro amato pubblico per l’affetto e la generosità mostrata! Pace in Ukraine!”. Il direttore artistico del Brass Group, Luca Luzzu dichiara “Padre Pino Puglisi ci ha insegnato che se ognuno fa qualcosa può migliore il mondo e la Fondazione grazie alla sensibilità del pubblico e degli artisti coinvolti ha dato il suo piccolo contributo”. Oltre all’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina con Orazio Maugeri, Claudio Giambruno, Francesco Marchese, Gaspare Palazzolo, Antonino Pedone, Viola Galici, Salvatore Pizzo, Pietro Cracchiolo, Salvatore Nania, Valerio Barrale, Giacomo Tantillo, Aldo Oliveri, Faro Riina, Pietro Pedone, Riccardo Randisi, Giovanni Villafranca, Giuseppe Costa, Sergio Munafò, Vito Vultaggio, Sebastiano Alioto, Paolo Vicari, sono saliti sul palco Carmen Avellone, Pamela Barone, Jerusa Barros, Marco Betta, Anna Bonomolo, Flora Faja, Francesco Foresta Junior, Lucy e Bepi Garsia, Vito Giordano, Fabio Lannino, 2 of Us, Alessandra Salerno, Diego Spitaleri, Massimo La Rosa, Riccardo Scilipoti, ed ancora tanti nomi sul cartellone della serata al Real Teatro Santa Cecilia, presentata da Massimo Minutella. Una iniziativa di solidarietà, di umanità in questo periodo di tragedia e di guerra che donne, bambini, anziani, civili stanno vivendo costantemente. Attraverso la musica il Brass Group vuole donare un contributo minimo per alleviare i dolori di chi ha bisogno con prodotti di prime necessità. Un gesto simbolico perché “La musica scaccia l’odio da coloro che sono senza amore. Dà pace a coloro che sono in fermento, consola coloro che piangono” così come scrisse Pablo Casals.

