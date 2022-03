Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Mettersi nei panni altrui, desiderare che siano liberi da sofferenze e assumersi la responsabilità di fare qualcosa per loro sono alcuni dei meravigliosi gesti che contraddistinguono le persone buone. Costoro si nutrono di amore, intendendolo però nel suo concetto più ampio: l’Amore concesso in modo disinteressato…Senza volere nulla in cambio e provando piacere nel farlo. Si tratta di un genuino desiderio che nasce dal profondo del Cuore e che è unicamente volto a fare del bene… Sono colme di compassione, bontà e amore. Sono quelle che, nonostante la distanza, puoi sentirle vicine perché sono in grado di rompere i limiti fisici per connettersi con la tua interiorità. Loro combinano alla perfezione l’empatia con l’arte di comprendere il dolore, abilità che le rende in grado di decifrare ogni nostra rottura o ferita.

Sono artigiane di armonia e felicità, capaci di volgere tutti i loro sensi e sentimenti agli altri per trasformare un giorno comune in uno straordinario. I gesti pieni di amore sono le loro armi migliori, frutto della nobiltà dei loro cuori. Grazie a essi riempiono l’anima degli altri di energia positiva, senza chiedere nulla in cambio. L’unica cosa che li rende felici è donare affetto, senza nessuna contropartita, per il semplice fatto che agire così li fa sentire migliori. Le persone buone sono artefici dell’amore più genuino e sincero che si possa ottenere. Veri e propri tesori che ognuno di noi deve saper trattare con il massimo riguardo.

Mari Onorato