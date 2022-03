Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Per guardare la puntata, clicca qui:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://fb.watch/bAebwEXHQs/

da Google Blogspot:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2022/03/LombardiaTVIntervistaAndreaGiostraSuAmoreENonAmore.html

«Andrea Giostra è ospite nella puntata di “Occhio all’Evento” del 2 marzo 2022. Andrea è imprenditore, Laureato in psicologia clinica, criminologo e scrittore ci parlerà dei Narcisisti Patologici, di come riconoscerli e della differenza tra Amore e NoN Amore. Sintonizzatevi Mercoledì 2 Marzo alle ore 19.45 su Canale 111 Lodi Crema Tv ed in replica Venerdì 4 Marzo alle ore 22.15 canale 111 ed alle ore 22.45 canale 99 LOMBARDIA TV (in Piemonte canale 85/ 219 , in Liguria canale 665, in Emilia Romagna canale 890 , nel Veneto canale 91 , nel Lazio canale 113 ,ovunque in streaming sul sito di Lombardia TV, su PRIME di Amazon ed ora sulla SMART TV canale 221 in tutta Italia)» (Laura Magnani)

Laura Magnani, giornalista

https://www.facebook.com/laura.magnani.338

Lombardia TV è un’emittente privata con oltre 1 MILIONE di telespettatori al giorno e oltre 30 MILIONI al mese. La TV privata più seguita della Lombardia. Pagina ufficiale dell’emittente televisiva canale 99 digitale terrestre in Lombardia:

https://www.lombardiatv.com/

https://www.facebook.com/LombardiaTV

https://www.youtube.com/user/GruppoLombardiaTV

direzione@lombardiatv.com

+39 0374 341820

Lombardia TV si vede su:

Canale 111, Canale 99 LOMBARDIA TV (in Piemonte canale 85/219, in Liguria Canale 665, in Emilia-Romagna Canale 890, nel Veneto Canale 91, nel Lazio Canale 113, ovunque in streaming ed ora anche su PRIME di Amazon.

Andrea Giostra:

https ://ww w .fa c ebook . com/andreagiostrafilm/

https://andreagiostrafilm.blogspot.it

https ://ww w .you tu be.com/channel/UCJvCBdZmn_o9bWQA1IuD0Pg

Andrea Giostra al mercato di Ballarò a Palermo_Ph. Mapi Rizzo