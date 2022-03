Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

L’Orchestra Jazz Siciliana, poco prima di entrare in scena al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, ha voluto dedicare il suo concerto, promosso dalla Fondazione The Brass Group di Palermo, al coraggioso Popolo Ucraino che sta vivendo in queste ore una delle pagine più buie della storia contemporanea. L’orchestra è andata in scena il 24 febbraio, mentre è scattata l’invasione dei russi, per presentare, il Concerto in Fa di George Gershwin diretto da Antonino Pedone, con solista Bepi Garsia.

“Crediamo – dichiarano i vertici del Brass Group e i componenti dell’Orchestra Jazz Siciliana – che la musica e l’arte siano strumenti di pace e di unione dei popoli, ci auguriamo che in Ucraina possano presto risuonare note musicali e mai più il fragore dei bombardamenti”. Durante il concerto, il Brass Group ha voluto ricordare inoltre il popolo ucraino mettendo come sfondo della bandiera Ucraina, come simbolo di pace.

