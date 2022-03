Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

MOMKONG… IL BRIOSO RAP ITALO-ALGERINO .

A cura di Ilaria Solazzo.

Momkong, algerino residente in Italia, è uno dei rapper emergenti del panorama musicale europeo. Ha viaggiato moltissimo, traendo da ogni location nuove ispirazioni per la sua musica. Aveva un sogno nel cassetto: diventare cantante e lo ha realizzato. Con tanti sacrifici e voglia di sfondare è divenuto uno dei volti più popolari dei social network. Su You Tube il suo video con Francesca Cipriani vanta 50.000 visualizzazioni… non sono mica bruscolini direbbe qualcuno!

Due parole su di lui…

MomKong pseudonimo di Mohammed Ighoubriouen, è un cantante di origine algerina, nato a Tizi-Ouzou il 3 settembre 1996, sotto il segno zodiacale della Vergine, è alto un metro e settantacinque centimetri, pesa circa settanta chili ed ha occhi e capelli castani.

INTERVISTA

Super famoso sui social. Spera presto di poter essere famoso nel mondo per poter far sentire anche la sua voce ai potenti della terra. Lui è il mio ospite di oggi.

ILARIA – Ciao Momkong. Sei algerino, ma residente in Italia da moltissimi anni… raccontaci.

MOMKONG – Proprio così. Sono italo-algerino. Quando ero piccolo mio padre decise di spostarsi in Italia per lavoro. Io rimasi in Algeria con mia mamma e mia sorella fino al compimento dei miei 6 anni. Nel 2002 decidemmo di raggiungere mio padre a Monesilio (Cn). Iniziai a frequentare la prima elementare in Piemonte, insieme a mia sorella. Mia sorella nonostante fosse più grande di me di un anno entrò nella mia stessa classe a causa del problema linguistico. Alle superiori io e lei optammo per percorsi differenti, lei scelse il liceo scientifico, mentre io ottenni la qualifica di metalmeccanico dopo i primi tre anni di studio. Mia sorella dopo il liceo partì per Parigi per proseguire lì i suoi studi in giurisprudenza. Mia madre, grande donna e lavoratrice, si è sempre adoperata per la famiglia lavorando in qualità di assistente agli anziani per varie case di riposo, pur di non farci mancare mai nulla… oggi, finalmente si gode un po’ di meritato riposo. Mio padre, invece, lavorava e lavora alle Pietre di Langa.

ILARIA – Il tuo nome d’arte chi lo ha “mixato”?

MOMKONG – Il mio nome d’arte è stato ideato da due miei amici. “Mom” è l’abbreviazione del mio soprannome “Momo” e “Kong” deriva dal film “King Kong”, perché dicono che quando mi incazzo prendo le sue sembianze. (Ride).

ILARIA – Il tuo amore per la musica risale alla tua infanzia?

MOMKONG – All’incirca. Alle elementari, con esattezza.

ILARIA – E dopo le medie hai scelto il rap?

MOMKONG – Sì. Alle superiori grazie ad un mio compagno di classe appassionato di musica rap ho imparato a scrivere canzoni adatte a questo genere musicale.

ILARIA – Quale super eroe dei film Marvel ami?

MOMKONG – Hulk, perchè può resistere a quasi ogni attacco, può saltare a grandi distanze ed il suo corpo si guarisce rapidamente quando è danneggiato.

ILARIA – Come Doctor Strange anche tu hai poteri mistici?

ILARIA – Chi è il tuo personaggio preferito di “The Big Bang Theory”?

MOMKONG – Sheldon Cooper. Sheldon, soprannominato “Shelly” dalla madre, è nato in Texas, come Parsons. Bambino prodigio, si diploma all’età di undici anni e raggiunge il dottorato a sedici. Desideroso di vincere il Premio Nobel per la fisica, a causa della sua grande intelligenza, si sente superiore a chiunque altro. Tuttavia non ha capacità relazionali e il suo comportamento richiama i soggetti affetti dalla sindrome di Asperger. Ordinato, abitudinario, dispostico ed egoista, diciamo la verità, è proprio colui che mi ha portato ad amare la serie televisiva americana.

ILARIA – L’italiano, a detta di molti stranieri, è la lingua più bella del mondo. Sei d’accordo?

MOMKONG – Sì. La lingua italiana è meravigliosa e complicata al tempo stesso. La lingua di Dante è di fondamentale importanza per comprendere l’italiano di oggi. Non per nulla spesso ci riferiamo a Dante come “padre della lingua italiana”.

ILARIA – Una curiosità. Le donne, a tuo avviso, sono più coraggiose dei maschi?

MOMKONG – Penso di sì. Però nel fuoco si buttano più facilmente gli uomini. In fondo io non sono uno psicologo. Sono un rapper che inventa buona musica.

ILARIA – Che cos’è il potere?

MOMKONG – Da piccolo lo chiesi a mia madre e mi rispose: “La possibilità di dire sempre e comunque la verità di ciò che si pensa, figlio mio”.

ILARIA – Che rapporto hai con il denaro?

MOMKONG – Facciamo tutti fatica ad ammetterlo, ma il denaro occupa un ruolo centrale, quasi sacro, nelle nostre vite. Possiamo disprezzarlo, addirittura rifiutarlo o, al contrario, attribuirgli valore e potere. Mai, però, riusciamo ad ignorarlo. Al di là del potere che gli riconosciamo, sappiamo comprenderne il linguaggio? Vi è in commercio un libro molto interessante dal titolo: “Che rapporto hai con i soldi?”. Tale volume offre un percorso originale in tre tappe, che fanno riflettere sul ruolo del denaro nella nostra vita alla luce delle teorie psicologiche contemporanee.

ILARIA – Qual è il tuo colore preferito? E cosa rivela sul tuo modo di essere?

MOMKONG – Il Rosso. Ognuno di noi ha un colore preferito. Lo scegliamo in base ad una serie infinita di fattori. C’è chi lo associa ai colori della propria squadra del cuore, chi lo associa ad un colore che gli ricorda l’infanzia, chi invece in base all’umore del momento. Ma non esiste una persona che non abbia un colore preferito. Una volta mi hanno spiegato che il rosso fa di me una persona estroversa, carismatica e sincera. Sono dotato di una forte energia e questo mi rende sensuale nei confronti delle altre persone. Ho sempre tante idee, quasi sempre giuste. Sono un gran lavoratore, ma devo riflettere meglio quando prendo una decisione… A volte sono troppo impulsivo!

ILARIA – Sei fidanzato?

MOMKONG – No. Sono single attualmente. Mi diverto con gli amici tra pub e discoteche.

ILARIA – Cosa pensi del problema rifiuti, di cui tanto si parla in tv in questi giorni?

MOMKONG – Troppo spesso compriamo oggetti nuovi, piuttosto che aggiustare e recuperare quelli vecchi. Ciò produce un’impressionante mole di scarti e rifiuti, difficili da smaltire, che inquinano il nostro pianeta. Dovremmo, tutti, imparare a dare una seconda vita agli oggetti.

ILARIA – Un ultima domanda. Che rapporto hai con i tuoi fans?

MOMKONG – Un rapporto bellissimo. Li adoro.

2022 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa intervista è stata rilasciata telefonicamente da Momkong, in data odierna, esclusivamente ad Ilaria Solazzo. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633).