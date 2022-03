Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Dopo la vittoria del Campionato Italiano StandUp Paddle e PaddleBoard 2021, la Water Experience organizza il SUP Festival inserito nella prima tappa del campionato nazionale 2022. 1-2-3 aprile 2022 Mondello, sede della Water Experience

1 of 6

Palermo 17 marzo. L’A.S.D. Water Experience di Palermo fa doppietta. Dopo la vittoria registrata nel campionato italiano di StandUp Paddle e PadddleBoard 2021 che ha visto i primi posti in tutte le categorie grazie al gruppo degli atleti in gara, la Water Experience di Palermo ha avuto l’incarico dalla Federazione nazionale di organizzare la prima tappa del campionato nazionale 2022, all’interno del quale è inserito proprio il Mondello SUP Festival 2022. Una bella soddisfazione per l’associazione siciliana che ospiterà presso la propria sede, nel golfo di Mondello, una delle più attese gare del campionato sportivo. Uno start up che vedrà la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni italiane. Il Mondello SUP Festival è appunto una manifestazione sportiva promossa dalla A.S.D. Water Experience che nasce a Palermo con l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso la cultura dello sport e l’aggregazione di appassionati di tutte le età. Nato nel 2019 e ormai alla sua terza edizione. il MSF 2022 si svolgerà nell’ambito delle limpide acque e della cornice naturale del Golfo di Mondello nei giorni 1, 2 e 3 Aprile. L’evento è inserito nel campionato italiano di categoria di Stand Up Paddle e Paddleboard organizzato dalla FISW-CONI, la sezione Surfing della Federazione ltaliana Sci Nautico e Wakeboard. Nelle 3 giornate in programma, si svolgeranno le gare valide per la prima tappa del campionato italiano di categoria SUP e Paddleboard oltre che una serie di eventi sportivi promozionali e momenti sociali di aggregazione. L’edizione 2021 ha visto confrontarsi squadre e atleti provenienti da tutta Italia, in particolare Sicilia, Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia, Lombardia ed Emilia-Romagna. Il MSF 2022 sarà la vetrina per promuovere la Sicilia e le bellezze di Palermo a tutta la penisola: una Italia unita nel nome dello sport acquatico. Si prevede infatti una adesione raddoppiata degli atleti e delle società sportive coinvolte con l’aggiunta di atleti provenienti oltre che dalle regioni dello scorso anno anche dalla Sardegna, Liguria, Piemonte e Marche. Gli atleti e gli appassionati e i cittadini potranno prendere parte alla manifestazione osservando le gare sia dalla spiaggia di Mondello che dalla piazza del borgo e tutti i luoghi che si affacciano sul golfo. L’organizzazione prevede l’accoglienza e lo stazionamento delle attrezzature presso un’area attrezzata dedicata all’evento allestita presso gli spazi della struttura l’Ombellico del Mondo e svariate attività collaterali animeranno le giornate di festa con musica, eventi a tema, premiazioni e altro ancora. La manifestazione assegnerà il punteggio valido per il campionato italiano e vedrà disputare diverse gare dedicate alle rispettive categorie di atleti. In particolare: venerdì 1° aprile verranno svolte le sessioni di gara della SPRINT RACE. la disciplina che condensa le performance in uno scatto di breve durata con partenza dalla spiaggia e virata intorno ad una boa posizionata a circa 100 metri dalla riva. La sessione si svolge in batterie, semifinale e finale; sabato 2 aprile la gara vedrà gli atleti impegnati nella BEACH (TECHNICAL) RECE in cui un percorso tecnico con passaggi a terra e virate di boe si svilupperà su più giri partendo da terra. In questa competizione sono messi alla prova la capacità tecnica dei paddlers e la resistenza ai cambiamenti di ritmo. Domenica l’evento sarà concluso dalla LONG RACE, gara con minor numero di passaggi iecnicicnesi articolerà, però, su lunga distanza testando la resistenza degli atleti e la gestione della stanchezza -su un percorso di 14 km (per gli atleti agonisti).

Di seguito si riporta il programma dettagliato dell’evento, direttamente consultabile anche al sito dedicato https:/ /www.mondellosupfestival.com/home:

01 aprile 11 :00 – Apertura Village evento, zona rimessaggio tavole vigilata e procedure di check-in*; 14:00 – Briefing pre-gara Sprint; 14:30 – Partenza prima batteria gara Sprint; 18:00 – Aperitivo e DjSet in spiaggia;

02 aprile 08:00 – Apertura segreteria/procedure di check-in*; 09:30- Briefing pre gara (Beach Race); 10:00 – Partenza Beach Race U 18 e categorie superiori; 11 :30 – Partenza Beach Race U 12, U 14 e ADAPTIVE; 13:30 – Pranzo atleti e accompagnatori all’interno dell’area riservata; 15:00 – Briefing pre-gara promozionale a squadre in big sup; 15:30 – Gara promozionale a squadre in big sup; 18:00 – Aperitivo e DjSet in spiaggia;

03 aprile 08:00 – Apertura segreteria/procedure di check-in*; 09:00 – Briefing pre gara (Long distance Race, Distance race e Monotipo); 09:30 – Partenza Long distance Race U 14, U 18 e categorie superiori; 12:00 – Partenza Long distance Race U12 e ADAPTIVE, gara amatoriale “Distance race” e promozionale “Monotipo”; 13:30 – Pranzo atleti e accompagnatori all’interno dell’area riservata; 14:30 – Premiazione combinata categorie, gara amatoriale e promozionali.

Grazie anche ai partner tecnici, sarà possibile immergersi in un mondo di sport a stretto contatto con la natura e testare attrezzature direttamente in acqua, il “villaggio” dell’evento sarà fruibile anche dagli accompagnatori e sarà la culla della musica che accompagnerà gli eventi serali del Mondello Sup Festival.

Tutto pronto per gli organizzatori Francesco Gallo, atleta Water Experience e cofondatore assieme a Vincenzo Michelucci. Gallo sportivo a 360° atleta di stand up paddle e presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Water Experience, dalla montagna al mare, ha sempre avuto un debole per l’organizzazione di eventi sportivi, ha anche collaborato alla realizzazione di diverse manifestazioni come il San Vito Climbing Festival. Michelucci è l’ideatore di Water Experience, progetto che porta avanti la promozione degli sport a contatto con l’acqua. Atleta di stand up paddle e detentore del record di traversata da Ustica a Mondello in sup in 8h, 15m, 36s percorrendo 58. 23 km. Altro organizzatore è Angelo Ciriminna, appassionato da sempre di eventi mondani, ha dato vita al progetto L’Ombelico del Mondo dove recentemente si sono svolte le riprese del film “Viola come il mare” con Francesca Chillemi e Can Yaman.

INFO PROGRAMMA ED ISCRIZIONI:

www.mondellosupfestival.com