"Scintilla", l’ultimo romanzo di Lidia Simonetti

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Scintilla è il titolo di un libro per ragazzi che, fin dall’inizio, grazie alla straordinaria e sempre chiara capacità descrittiva di Lidia Simonetti – l’autrice appunto – con elegante contezza e con un registro narrativo “alchemico”, morbido, comprensibile, nuovo, pieno di particolari, flash-back e digressioni che ben si prestano alla scenografia di un film, poco importa se di tipo convenzionale o animato, costituisce un vero e proprio portale in una realtà parallela che si può conoscere già da subito, con la lettura dell’introduzione, la quale rappresenta una scelta intelligente, ponderata e versatile per anticipare ai piccoli, ma non meno curiosi, lettori già il “gustus fabulae”, il gusto di una fiaba dagli accenti fantasiosi e, al contempo, ben amalgamati con il tenore del mito antico tipico delle divinità greche e norrene, le quali, molto spesso, a causa di debolezze, paure o vendetta, erano ancor più carenti di virtù dello stesso uomo mortale e sempre pronte a tessere tranelli con “effetti collaterali” tanto irrimediabili, da sconvolgere l’equilibrio perfetto e millenario di un mondo lontano nel tempo e nello spazio. Questo libro, insieme alla sua componente magica, ci ricorda quanto lealtà, purezza d’animo, amicizia e coraggio siano virtù tanto importanti quanto imprescindibili, specialmente se collegate al perdono. In questo coinvolgente mai noioso viaggio, la giovane aquila Scintilla è alla scoperta di sé stessa, delle sue origini e delle contraddizioni che hanno dato forma al suo destino.

L’autrice ci regala un’emozionante racconto intenso, intriso di un simbolismo fantastico e così capace di rendere il percorso della narrazione piacevole e al tempo stesso così profondo, nel leggerlo, che si ha la sensazione di essere seduti sulla sedia mobile di regia o su di una poltrona cinematografica 3D di ultima generazione, tanto da sentirsi parte integrante e personaggio invisibile della narrazione stessa. Inutile ripetere ed anticipare i motivi o la trama per invogliare le giovani mamme ad acquistare questo libro stampato dall’autrice in self-publishing (scelta che approvo) con Youcanprint; dovrete fidarvi della mia parola… la parola di un irrimediabile ed eterno “fanciullo”.

Antonello Di Carlo

Il libro:

https://www.libraccio.it/libro/9791220384384/lidia-simonetti/scintilla.html

https://www.amazon.it/Scintilla-Lidia-Simonetti/dp/100895277X

https://www.youcanprint.it/scintilla/b/1d4e3dcd-6868-5ca4-b8ce-7de14c410f54

Lidia Simonetti, scrittrice, book blogger, opinionista, presentatrice

https://www.facebook.com/lidia.simonetti2

https://www.instagram.com/lidia_simonetti81/

Antonello Di Carlo, poeta, scrittore e traduttore

https://www.facebook.com/antonello.dicarlo