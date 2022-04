Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Dopo due anni ritorna la 59.esima Biennale di Venezia che aprirà i battenti il 23 aprile per poi concludersi il 27 novembre 2022.

Le principali sedi, Giardini e Arsenale, sono la straordinaria cornice di questo evento internazionale.

A seguire in collaborazione con il “Il Giornale dell’Arte” la nuova edizione della Biennale di Venezia con il contributo dell’Ugl Creativi e del prezioso supporto del Segretario Nazionale Giuseppe Cocco, sarà Filippo Virzì Giornalista e Segretario regionale in Sicilia dell’UGL creativi, proponendo a partire da sabato 16 aprile 2022 per una settimana nel corso dei notiziari radio regionali in onda per tutta la Sicilia su Radio Italia Anni 60 Sicilia, Studio Più Sicilia e Radio Reporter 98 i racconti di artisti, curatori, critici e operatori del mercato i quali daranno il loro contributo raccontandoci del grande ritorno della Biennale di Venezia.

Sarà una finestra aperta su Venezia che l’Ugl creativi seguirà dal 23 aprile al 27 novembre tramite la quale si scoprirà la magia dell’Arte, del Cinema, dell’Architettura, della Danza, della Musica e del Teatro.