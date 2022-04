ALDO FERRARO ORAFO… IL RE DEI GIOIELLI

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Il più bel regalo pasquale lo si trova da “Aldo Ferraro Orafo”

A cura di Ilaria Solazzo

La Pasqua si avvicina ed anche la ricerca del regalo perfetto. Tra uova di cioccolata, colombe e cesti pasquali cosa scegliere? Noi vi proponiamo di unire alle leccornie stellari la linea di gioielli ideata da “Aldo Ferraro Orafo”.

Condividere i momenti speciali, con le persone che si amano, è importante. Far loro un regalo “speciale” lo è ancor di più. A Pasqua bisognerebbe sorprendere amici e parenti con doni “leggendari”… magari avvalendosi dell’acquisto di gioielli straordinari dal design accattivante, firmati “Aldo Ferraro Orafo”.

Ogni occasione è buona per fare (e ricevere) regali, direbbe qualcuno… D’altronde chi l’ha detto che a Pasqua si debbano regalare solo uova di cioccolato e colombe? Noi siamo convinti che i regali di Pasqua (nel vero senso della parola) possano (e debbano) diventare realtà, in ogni forma e fattezza possibile! Il re dei gioielli, il Maestro Aldo Ferraro trasforma i sogni, di tutte e di tutti, in certezze. Date un’occhiata, sul web, alle proposte di “Aldo Ferraro Orafo”… sfogliando il suo catalogo troverete il giusto regalo di Pasqua per coloro che portate nella mente e nel cuore https://aldoferraroorafo.it/

Un bracciale, una collana, un orologio, una cornice in argento… questo è tanto altro è possibile da “Aldo Ferraro Orafo”.

La Pasqua è la festa più importante per i cristiani e significa etimologicamente “passaggio”. La data è mobile, perché dipende dal plenilunio di primavera mentre l’origine è legata al mondo ebraico, in particolare alla festa di Pesach, durante la quale si celebrava il passaggio di Israele, attraverso il mar Rosso, dalla schiavitù d’Egitto alla libertà. Lo sapevate?

I gioielli delle star più famosi al mondo: iconici, esclusivi, inarrivabili piacciono perché hanno fatto sognare le divine più incontentabili e con loro le comuni mortali, (come noi). Dalla conturbante Marilyn Monroe di “Gli uomini preferiscono le bionde” alla sofisticata Audrey Hepburn di “Colazione da Tiffany”. Tutte molto sensibili al fascino di diamanti, rubini, zaffiri e via luccicando. Hanno indossato alcuni dei gioielli destinati a diventare i più famosi della storia, che hanno fatto sognare e continuano a far sognare intere generazioni. “Aldo Ferraro Orafo” può, su commissione, riprodurre con un tocco di estro qualsiasi gioiello che avete visto in un film, su una rivista, o durante una sfilata di moda… personalizzandolo.

Gioielli da sogno: da Marilyn Monroe a Gina Lollobrigida…

Marilyn Monroe, 1953. Indossava il leggendario Moon of Baroda, per la promozione del film “Gli uomini preferiscono le bionde”, un diamante indiano a pera di 24.04 carati appartenuto anche alla regina Maria Teresa d’Austria (madre di Maria Antonietta). Ed a voi piacerebbe averne uno simile? Se la risposta è SI, dovete contattare il Maestro Aldo Ferraro. Lui, come un mago, trasformerà la vostra richiesta in verità.

Vi ricordate la bellissima Audrey Hepburn nel 1961 nel film “Colazione da Tiffany”? Indossava la celebre collana a 5 fili di perle realizzata dal designer Roger Scemama per completare il look firmato Givenchy, mentre la carismatica Gina Lollobrigida nel 1966 al Bal du Centenaire a l’Opéra de Monte-Carlo indossava una collana di smeraldi Seven Wonders di Bulgari. Quante volte avete sognato di possederne, anche voi, una identica? Siate oneste… tutte. Non attendete di accedere ad un mutuo per potervelo permettere… grazie al Maestro Aldo Ferraro potrà essere vostro a cifre adeguate alle vostre tasche.