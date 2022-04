Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Anche la Casa Editrice “CTL editore” di Livorno lo scorso 8 aprile 2022 ha pubblicato la IV edizione delle “Novelle brevi di Sicilia” composta da 18 racconti siciliani. Adesso sono 5 le Case Editrici che hanno pubblicato “la più grande collezione di piccoli morceaux siciliani”, come le ebbe a definire il “Giornale di Sicilia”, lo storico quotidiano dell’isola, in un articolo dell’8 febbraio 2021 dedicato alla raccolta di racconti brevi dello scrittore palermitano Andrea Giostra.

La copertina della pubblicazione di “CTL editore” vede in risalto un’opera del 2021 dal titolo “Barcarello”, realizzata con tecnica olio su tela della dimensione di 100×70, della nota artista di fama internazionale Linda Sofia Randazzo. Il dipinto ritrae alcuni bagnanti palermitani nella suggestiva spiaggia di una delle più belle e vecchie borgate marinare della Sicilia occidentale, meta di villeggianti e turisti e facilmente raggiungibile dal capoluogo siciliano. Il dipinto, come le storie narrate nelle “Novelle brevi di Sicilia”, rappresenta uno splendido squarcio neorealista e contemporaneo della Palermo popolare e più vera.

Le prime 3 edizioni delle “Novelle brevi di Sicilia”, composte dagli originari 14 racconti brevi, si leggono dal 2017 gratuitamente online e il libro si può scaricare in pdf da diversi portali, magazine e pagine social. Tutte le “Novelle brevi di Sicilia” delle prime tre edizioni sono state pubblicate a puntate, in una sorta di Romanzo d’appendice tipico di fine Ottocento inizio Novecento, in diversi magazine online, sia nazionali che regionali. Tutte le Novelle si possono ascoltare, sempre gratuitamente, dal Canale YouTube e dal Canale Facebook Watch dell’autore nelle oltre 100 recite di 27 tra attrici e attori professionisti e semiprofessionisti che hanno prestato gratuitamente la loro arte recitativa nell’interpretare questi racconti brevi di Andrea Giostra. I canali social e i magazine online, per accedere alla lettura o all’ascolto delle Novelle brevi di Sicilia, hanno permesso ad oltre 250 mila persone (il dato è aggiornato al 31 dicembre 2021) di averne letto o ascoltato almeno una di queste brevissime storie.

Sin dal 2017 l’autore ha ricevuto diverse proposte editoriali di pubblicare su cartaceo le “Novelle brevi di Sicilia”. Proposte che sono state gentilmente rifiutate perché ha voluto mantenere la gratuità della lettura e dello scaricare i pdf delle prime tre edizioni di 14 racconti dai vari portali o canali social.

Solo nel mese di settembre del 2020 l’autore ha deciso di dare liberatoria non esclusiva di pubblicazione ad alcune delle Case Editrici con le quali era in contatto. CE che hanno accolto l’invito e hanno acquisito i diritti di pubblicazione della IV edizione che rispetto alle 3 precedenti edizioni si compone di 4 nuovi racconti scritti durante il periodo del Lockdown 2020, per un totale di 18 storie brevi.

L’opera letteraria oggi è pubblicata come se fosse un classico della letteratura italiana che ha perso i diritti d’autore e le CE che lo pubblicano non devono riconoscere alcuna fee all’autore, così come prevede la liberatoria di pubblicazione non esclusiva.

Oggi le C.E. che hanno acquisito i diritti non esclusivi di pubblicazione sono 9; quelle che hanno già pubblicato l’opera letteraria siciliana sono 5.

Andrea Giostra, “Novelle brevi di Sicilia”, CTL editore, Livorno, 2022

L’autore Andrea Giostra

La pittrice Linda Sofia Randazzo è nata a Palermo nel 1979, qui vive e lavora. Scenografa, costumista, performer, disegnatrice, ritrattista e pittrice. Lavora da più di 20 anni nelle arti visive, espone in gallerie private, musei, eventi e istituzioni dell’arte. Studia all’Accademia di Belle Arti Scenografia e si specializza in Pittura poi, a Milano, frequenta il Politecnico per un Master in Design per il teatro. Studia per due anni Storia dell’arte tra Palermo e Firenze, non conclude gli studi accademici ma si diletta a scrivere di arte, di pittura, a volte di letteratura; cura e progetta eventi e mostre indipendenti, collabora con artisti e curatori. Spesso lavora come illustratrice per alcune edizioni letterarie, ha condotto laboratori per bambini con associazioni di volontariato nei quartieri più difficili della città. Insegna privatamente disegno e pittura.

LE CASE EDITRICI CHE HANNO PUBBLICATO LA IV EDIZIONE DELLE NOVELLE BREVI DI SICILIA:

“La Macina onlus ed.”, Roma, ottobre 2020. “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione,

“Rupe Mutevole ed.”, Bedonia (Parma), novembre 2020. “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione,

“Biblios ed.”, Milano, dicembre 2020. “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione,

“Casa Cărții de çtiință” ed., Cluj-Napoca, Transilvania, Romania, settembre 2021. “Povestiri scurte din Sicilia”, IV edizione,

“CTL editore”, Livorno, “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione, aprile 2022,

LE CASE EDITRICI CHE HANNO ACQUISITO I DIRITTI NON ESCLUSIVI PER PUBBLICARE LA IV EDIZIONE DELLE NOVELLE BREVI DI SICILIA:

“Bertoni ed.”, San Biagio della Valle in Marsciano (Perugia), “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione, in press

“Qanat ed.”, Palermo, in press. “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione, in press

“AMIA ed.”, Riano (Roma), “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione, in press

“PandiLettere ed.”, Roma, “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione, in press