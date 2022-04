Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Frutto dell’invito a partecipare alla Collana Città in Giallo, dedicata alle città italiane, e ricevuto dalla casa editrice PlaceBook Publishing, Delitto al Condominio Magnolia di Maria Cristina Buoso è ambientato nella città di Padova. Protagoniste sono due donne: il Commissario Capo, Claudia Trini, dirigente e coordinatrice del suo ufficio, e la sua fedele amica ed ex collega, Commissario Capo, Caterina Angeli, andata da poco tempo in pensione.

In questo Condominio, dove vivono persone dall’apparenza normalissima, tra cui un maestro andato in pensione e vedovo da alcuni anni, un omicidio particolarmente violento e che scuote improvvisamente la pace che sembra regnarvi da sempre dà il via alle indagini che saranno, da subito, tutt’altro che semplici. Se, infatti, da una lato il team del Commissario Trini lavora con grande impegno per cercare non solo il movente, ma anche l’eventuale colpevole, i condomini, dal canto loro, sorprendono con un atteggiamento tanto di distacco quanto di compiacimento che lascia perplessi e le cui ragioni dovranno essere scoperte.

Benché il racconto sia piuttosto breve, l’autrice è riuscita sia a creare una trama che intriga sia a far familiarizzare immediatamente il lettore con i vari personaggi che si presentano sulla scena. Gli eventuali scheletri negli armadi e i segreti inconfessabili alla fine emergeranno confermando, ancora una volta, come l’apparenza raramente coincida con la realtà.

Aspetti quali il senso oggettivo, ma anche soggettivo della giustizia; il divario che può esistere tra il farsi guidare dalla propria coscienza o dal senso del dovere; e le realtà che il nostro intuito potrebbe identificare, ma che la nostra mente ed il nostro cuore potrebbero negare perché troppo dolorose per essere comprese e tantomeno accettate, sono anche tematiche che emergono in questo giallo.

Un giallo scritto, come è nello stile dell’autrice, in modo semplice, diretto e scorrevole. Una lettura che ho trovato molto piacevole e che consiglio.

Titolo: DELITTO AL CONDOMINIO MAGNOLIA

Collana: Città in Giallo – Padova 1

Autore: Maria Cristina Buoso

Copertina flessibile : 116 pagine

ISBN-13: 979-8471462571

Peso articolo: 154 g

Dimensioni: 12.7 x 0.74 x 20.32 cm

https://www.amazon.it/dp/B09FCKHYV8

Un urlo sveglia il condominio.

Un uomo viene trovato morto. È stato ucciso con 14 coltellate.

Chi è la vittima e cosa nasconde?

Una indagine che sembra non portare da nessuna parte.

Il commissario capo Caterina Angeli in pensione da un paio di settimane e la collega commissario capo Claudia Trini della squadra mobile della Questura di Padova indagano assieme.

La soluzione vi sorprenderà.

MARIA CRISTINA BUOSO

Scrive da molti anni generi diversi ed è anche attiva nei social tra cui nel suo blog: https://mcbuoso.wordpress.com/

Poesie e racconti sono inseriti in diverse antologie.

I libri pubblicati recentemente sono: Anime (2017). Vernissage e Schegge di Parole (2021).