Incontri d’autori a “Un tè letterario” di Antonietta Micali

Il 6 Maggio alle ore 18:00 nella rubrica “Un te’ letterario” di TRaLeRighe, avrò due ospiti di grande talento che voglio presentarvi : Federica Tronconi e Diego Galdino.

Federica Tronconi , oltre ad essere una scrittrice per bambini e per adulti ( (Game Day per O.D.E. Edizioni è il suo romanzo d’esordio),è una giornalista e lavora nel mondo della comunicazione da quindici anni. È ideatrice del progetto culturale online L’ultima riga (www.ultimariga.it). E’ una sportiva , ama la pallacanestro e adora leggere. Ma quello che mi ha colpito maggiormente di lei è l’amore per i bambini che traspare nel suo modo di narrare le storie, e il testo “I misteri dei fratellini – Il caso del gatto malandrino” nasce dalla sua voglia di raccontare una storia ai suoi nipotini, una storia semplice, fatta di momenti di vita quotidiana, piena di fantasia, con parole che attraggono e affascinano i piccoli, i quali come sappiamo sanno essere i migliori critici. Concordo con quanto dice la bravissima illustratrice Maria Diletta Quadrini «Quando ho il piacere di leggere racconti delicati e pieni d’amore l’ispirazione di illustrare una storia,viene da sé. Questo è quello che è successo con “I Misteri dei Fratellini di Federica Tronconi. Sono stata subito coinvolta dall’avventura di Emma e Luca e ho cercato di rendere al meglio, attraverso le mie tavole, le parole dell’autrice.»

Diego Galvino invece è un autore internazionale di successo, ha pubblicato nei paesi di lingua tedesca, in Serbia , in Polonia, nei paesi di lingua spagnola e in Bulgaria. Ha pubblicato vari libri, tutti di successo, tra cui: MI ARRIVI COME UN SOGNO, VORREI CHE L’AMORE AVESSE I TUOI OCCHI, TI VEDO PER LA PRIMA VOLTA, L’ULTIMO CAFFE’ DELLA SERA, pubblicati con la casa editrice Sperling & Kupfer del gruppo Mondadori e tanti altri. Di lui si può dire che ha fatto molte cose importanti, ma parliamo della sua ultima fatica letteraria “PRINCIPESSA SARANGHAE.” Yoo è una Principessa Coreana del 1300. Giulio un ragazzo romano dei giorni nostri proprietario di uno straordinario negozio di palle di neve. Due anime destinate ad incontrarsi grazie ad una magia. La palla di neve incantata capovolge il tempo ed il destino. Così tra una carbonara preparata in un tempio buddista e una cerimonia del tè nel centro di Roma, una storia d’amore nasce a dispetto della distanza tra epoche diverse che pagina dopo pagina, sembra assottigliarsi fino a sparire del tutto, perché l’amore alla fine non cambia mai e resta sempre lo stesso dappertutto. Un dramma coreano all’italiana, una via di mezzo tra Vacanze Romane, La casa sul lago del tempo, Kate & Leopold e Amarsi un po’. Un intreccio di vite e di sentimenti che vanno al di là delle tradizioni, delle religioni e dei luoghi. Diego è capace di condurci in maniera esemplare in luoghi magici, ove regna sovrano l’amore.

