Mario Nicosia, “Enigma”, Opera Effettista

Già avvocato di cause sociali e scrittrice, disegna e dipinge da sempre. Figlia e allieva di Franco Fragale, ideatore e primo fondatore dell’Effettismo, è pittrice, già vicepresidente dell’Accademia Internazionale d’Arte Moderna e direttore responsabile del Notiziario, ha ricevuto la Laurea Honoris Causa dell’Accademia Internazionale dei Dioscuri. Ha esposto in Italia e all’estero, sue opere sono in Chiese e Musei. Oggi porta avanti L’Effettismo. Tiene corsi di disegno e pittura. È critico d’arte. Scrive recensioni di mostre nazionali e internazionali. Ha pubblicato il suo nono libro “Effettismo” con il suo gruppo di artisti.