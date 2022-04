By

Nel territorio del comune di Montelepre – in provincia di Palermo-SICILIA – si rinnova, in prossimità della Santa Pasqua del 2022, l’appuntamento con la tradizionale e storica “Processione dei Misteri della salvezza”: dalla creazione al viaggio al Calvario”, una delle più suggestive della SICILIA tenuta domenica 10 aprile 2022.

Montelepre, infatti, si distingue, nel circondario dei paesi della provincia di Palermo per la realizzazione della suggestiva “Processione dei Misteri della salvezza” che si effettua nel pomeriggio della Domenica delle Palme con inizio e conclusione nella Chiesa Madre del paese insinuato tra le colline che circondano il Golfo di Castellammare.

Videoclip della “Processione dei Misteri della salvezza” di Montelepre (SICILIA) | Pasqua 2022

Per vedere il videoclip, clicca qui:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://fb.watch/cpb3oSyfhF/

da Google Blogspot

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2022/04/ProcessionedeiMisteridellasalvezzadiMontelepre.html

La processione si suppone che abbia avuto origine nella seconda metà del Settecento e trae lo spunto da un’opera scritta da Luigi Sarmiento, un farmacista palermitano ma residente a Carini nella prima metà del XVIII secolo. Il testo è intitolato “Relazione della Sacra Processione figurata sopra la vita, Passione e Morte di Cristo nostro Signore” ed è datato.

La processione dei Misteri rivive attraverso gli 80 quadri che riproducono gli eventi più significativi dell’Antico e del Nuovo Testamento: dalla creazione degli Angeli sino al viaggio di Gesù al monte Calvario. Sono circa 500 i partecipanti a questo singolare evento sacro, composti da bambini, ragazzi, giovani e adulti, di ogni età e condizione sociale. L’evento è un invito alla meditazione, alla contemplazione della storia della salvezza per entrare così nel cuore del Maestro di Nazareth che ha dato tutto sé stesso per noi.

Composito l’ultimo quadro “il viaggio al Calvario di Gesù”, dove la plasticità delle varie figure dalla Veronica al Cireneo, dalle pie donne ai soldati romani che accompagnano il condannato al patibolo. L’incappucciato che porta la croce chiude la più bella manifestazione religiosa di Montelepre e dei paesi limitrofi, mentre i nostri volti si rigano di lacrime ed il cuore sussulta. L’auspicio che ciascuno di noi colga tutte le occasioni per riflettere sul dono della fede cristiana e sull’impegno da dare in un mondo che cambia in maniera veloce e caotica.

