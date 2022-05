Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Siglato l’accordo che vedrà la Concertgebouw Jazz Orchestra a Palermo e l’Orchestra Jazz Siciliana al World International Festival di Amersfoort in Olanda

Dopo l’invito della Pacific Mambo Orchestra – Grammy Award per il miglior album di jazz latino – rivolto ad alcuni solisti dell’Orchestra Jazz Siciliana, un altro importante riconoscimento internazionale per l’ensemble della Fondazione The Brass Group arriva direttamente dall’Olanda. L’OJS è stata invitata a partecipare a uno dei più grandi festival di musica jazz al mondo, il World International Festival di Amersfoort che si svolgerà dal 4 al 14 agosto. L’attività internazionale sigla la realizzazione di scambi culturali e artistici e rientra in un protocollo d’intesa registrato in questi giorni grazie al lavoro del Servizio International PR e Marketing del The Brass Group diretto dal Maestro Fabio Lannino. Grande soddisfazione da parte del resident conductor Maestro Domenico Riina e dei componenti l’orchestra che, dopo la tournée svolta negli anni ’90 in Cecoslovacchia, che la vide protagonista anche in un programma per il primo canale della tv di stato, riprende le collaborazioni con i festival internazionali. In Olanda, l’OJS interpreterà un programma appositamente commissionato per Trijntje Oosterhuis, solista dei concerti olandesi. Una nota straordinaria, di grande rilevanza artistica sarà la direzione d’orchestra che sarà affidata anche a John Clayton, uno dei più grandi direttori d’orchestra jazz viventi. Il leggendario contrabbassista dirigerà pure la The New Jazz Orchestra. Lo scambio culturale tra la fondazione siciliana e la Concertgebouw Jazz Orchestra prevede, secondo il principio della reciprocità, una serie di eventi volti alla promozione e alla produzione di spettacoli inediti. A proposito dell’Amersfoort World Jazz Festival, il programma prevede più di 100 concerti sui palchi al coperto e all’aperto del centro storico della cittadina olandese. L’Amersfoort Jazz Festival è stato fondato nel 1979. Da allora, gli amanti della musica di tutto il mondo si sono goduti il ​​vivace centro storico della città, teatro di spettacoli jazz internazionali. I concerti, sono rivolti a una vasta platea di amanti della musica senza alcuna distinzione di generi musicali: dallo swing al contemporaneo e dai veterani alle stelle nascenti.

