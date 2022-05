Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

L’artista e fotografa palermitana Carmela Rizzuti selezionata per la Biennale Artbox Expo Venezia 1.0 che si svolgerà dal 1 al 31 maggio 2022 a Venezia presso la Biennale Artbox Expo. Nello stesso periodo Venezia ospiterà anche la famosa Biennale Arte di Venezia, arrivata alla 59esima edizione, che quest’anno presenterà opere di artisti di tutto il mondo.

Grande la soddisfazione di Carmela Rizzuti che dichiara: «Quest’anno sto avendo molte opportunità di poter esporre le mie opere nei più importanti eventi espositivi internazionali, e tra questi anche la Biennale Artbox Expo che si svolgerà in contemporanea alla Biennale Arte di Venezia. Credo che passione, impegno, costanza e determinazione mi abbiano aiutata ad ottenere la giusta attenzione e la grande visibilità internazionale che mi è stata riconosciuta dai più grandi curatori e dai più importanti eventi di arte e di fotografia artistica. La mia esperienza di vita mi dice che la passione è il motore di tutto ed i nostri SOGNI sono la benzina per potere ottenere il successo che si merita. Un artista, solo dopo un percorso esperienziale, dove impara l’uso di tutti gli strumenti necessari per esprimere ciò che è, può iniziare a produrre la vera ARTE. Io ho sempre sperimentato sia nel campo della pittura che della fotografia e mi sono sempre guardata attorno perché la voglia di confrontarmi con il resto del mondo mi ha sempre dato i giusti stimoli per andare oltre le mie possibilità tecniche, visive e conoscitive. Sicuramente il talento, la capacità tecnica, la mano, sono importanti per tradurre le idee dell’artista in un prodotto reale con la capacità di comunicare il proprio sentire e il proprio pensiero, ma bisogna avere molta determinazione e costanza se si vuole riuscire ad emergere in questo settore perché la concorrenza è altissima e i bravissimi artisti sono migliaia in tutto il mondo.»

Videoclip da YouTube “Biennale Artbox Expo Venezia 2022”

https://youtube.com/shorts/pj8xcFV-3c0

ARTBOX.PROJECT Venezia 1.0 si svolgerà nell’ambito della Biennale Artbox Expo presso il meraviglioso Tana Art Space direttamente in Fondamenta de la Tana 2109, Venezia.

Tana Art Space è a solo 1 minuto a piedi dall’Arsenale della Biennale di Venezia. Gli amanti dell’arte che visitano sia l’Arsenale che i Giardini della Biennale passeranno da Tana Art Space sulla loro strada, dato che si trova direttamente tra le due sedi.

La curatrice della Biennale Artbox Expo di quest’anno è Patricia Zenklusen. Da oltre 30 anni è attiva nel business globale dell’arte – prima lei stessa artista internazionale di successo e ora CEO di ARTBOX Groups e direttore di SWISSARTEXPO. Nel corso degli anni si è sempre distinta come grande sostenitrice di piattaforme per artisti emergenti.

Nelle mostre d’arte curate da Patricia Zenklusen, l’attenzione è interamente rivolta alla presentazione di artisti emergenti. Nelle sue mostre, dà molta importanza alla combinazione di mostre d’arte classiche con nuove tecnologie come la realtà virtuale o la presentazione di NFT. L’obiettivo principale è quello di fornire agli artisti l’accesso a queste piattaforme. Patricia Zenklusen spiega: «Soprattutto nell’era digitalizzata di oggi, consideriamo essenziale che gli artisti non rimangano legati alle forme classiche di esposizione. Il mondo digitale, che si tratti di internet, di presentazioni digitali o di realtà virtuale, offre varie possibilità e opportunità di cui gli artisti dovrebbero assolutamente beneficiare».

