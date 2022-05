Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Doppio appuntamento romano per la scrittrice modenese Chiara Domeniconi. Firmacopie e Presentazione evento. Il 27 maggio alla Ubik Prenestina e il 28 da COCO-MAT.

Venerdì 27 maggio alla libreria Ubik di via Prenestina 415/417, a Roma sarà possibile incontrare Chiara Domeniconi e parlare del suo libro “Come un chiodo nella carne”. La vera storia di una ragazza anoressica e bulimica che, senza sconti, senza parsimonia, si apre e racconta gli angoli – anche quelli più crudi, scandalosi – di una vita dilaniata. Nell’occasione sarà possibile acquistare una copia del libro con dedica.

Sabato 28 maggio invece, presso COCO-MAT, in via Leonida Bissolati, 56 a Roma, il salotto letterario che SBS Comunicazione ha scelto come cornice ideale per gli incontri con gli autori emergenti, la Domeniconi aggiungerà due libri, “50 anni di noi – io e la mia vagina” e l’ultimo pubblicato “Whore”. Ne seguirà un dibattito parlando a di disturbi alimentari, eccessi e abusi di ogni genere, ma anche dei cliché e tabù che spesso, nella nostra società, ma anche nel nostro modo di pensare, indirizzano i nostri comportamenti e la visione che abbiamo di noi stessi e degli altri.

Anima il confronto Simona Zuccalà, Psicologa e Psicoterapeuta, iscritta all’Ordine degli psicologi del Lazio, si occupa di promozione del benessere psicologico. La sua attività ha come principale obiettivo facilitare il cambiamento e migliorare la qualità della vita delle persone. Grande attenzione alla crescita personale e allo sviluppo delle potenzialità. Si entrerà poi nel vivo delle emozioni artistiche con Patrizia Schiavo, apprezzata e stimata attrice, regista, autrice e insegnante di teatro. Innumerevoli le opere portate in scena come attrice o regista, ricordiamo inoltre che dal 2016 dirige Teatrocittà, da lei fondato, all’interno di un progetto di riqualificazione socio-culturale e urbanistica, alle spalle degli studi di Cinecittà. Tra le varie iniziative, dirige la rassegna di corti teatrali: “Frammenti al femminile”, il contest “Teatrocittà danza”, dedicato alla danza contemporanea e il progetto “Parla con lei” per una nuova cultura della parità e del rispetto.

“Un sentito ringraziamento alle relatrici” dichiara Sheyla Bobba, promotore letterario di SBS. “Con la loro presenza sapranno arricchire ed elevare il dibattito. Voglio anche ringraziare Elisabetta Pesce di COCO-MAT con la quale mi interfaccio sempre per l’organizzazione degli eventi. Disponibilità squisita e gentilezza fanno di lei una collaboratrice preziosa e affidabile”.

L’appuntamento del 28 maggio è l’ultimo prima della pausa estiva di SBS Comunicazione, per questo sarà anche il pretesto per festeggiare! L’azienda BioModena sarà presente con una degustazione di parmigiano reggiano da assaporare al momento del brindisi offerto da Chiara Domeniconi e dedicherà un omaggio ai presenti. COCO-MAT, che ha numerosi show-room e hotel in tutto il mondo, ha riservato per gli ospiti una sorpresa straordinaria. Quindi, per confrontarsi su temi profondi e quotidiani, con esperti e personalità di rilievo, ma anche per passare uno splendido e fortunato pomeriggio, l’appuntamento è per sabato 28 maggio, dalle 17, in via Leonida Bissolati, 56 a Roma.

INFO:

Si consiglia di prenotare scrivendo a sbscomunicazione@gmail.com o tramite messaggio WhatsApp al 3456048479.