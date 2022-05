FABIOLA LORELINE VIZZINI, Artista visiva – INTERVISTA

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

L’ARTE DEL SAPER COMUNICARE

-Ben arrivata Fabiola, e grazie per poter farti conoscere di più ai lettori della mia rubrica d’Arte: MonicArte suMobmagazine.

Per chi non ha avuto modo di conoscerti ancora, raccontaci chi è Fabiola, dei tuoi esordi, di come hai intrapreso la strada di artista e chi è Fabiola nella sua vita quotidiana?

Ciao Monica, grazie a te per avermi invitata alla tua rubrica di arte e per avermi dato questa importante possibilità, sono onorata.

Da qualche anno nella vita quotidiana sono un insegnante, dopo 12 anni passati nel restauro, scelta molto sofferta quella di cambiare lavoro, perché la mia passione è l’arte che nel restauro raggiungeva la completezza totale. Mi sono dedicata al recupero di molte opere d’arte e strutture architettoniche in luoghi di grande prestigio, tra cui la Cattedrale di Saint John – Malta, dove ho lavorato nelle cappelle interne accanto al museo che ospita le famose opere del Caravaggio. Grazie al mondo del restauro ho avuto la possibilità di viaggiare molto e lavorare nella mia Sicilia, ricca di storia e culture di tutti i tipi, così come in Calabria e nelle città di Mantova e Torino. Il restauro mi ha dato la possibilità di entrare nel mondo artistico antico e avere la possibilità di recuperare l’opera, dandogli una nuova vita. Devo molto a questo lavoro, sia come crescita interiore che artistica, in quanto ho potuto sperimentare l’emozione di far rivivere tali opere nella loro totalità.

-La tua è un’arte diretta a tutto tondo, foto, pittura, creatività, è uno sviluppo di creazione continua, instancabile. Come nasce l’interesse per queste espressioni d’arte e quali di queste tecniche artistiche ti rispecchia maggiormente come artista?

Sin da piccola ho avuto la predisposizione verso l’arte e il disegno, che col tempo poi ho iniziato a coltivare, partendo dagli studi secondari iscrivendomi al Liceo Artistico e successivamente all’Accademia delle Belle Arti di Palermo, questo percorso mi ha permesso di approfondire la mia ricerca, sia pittorica che fotografica, fino a trovare la mia strada e una mia identità artistica.

Nessuna delle due nello specifico, ma di entrambe le tecniche artistiche.

-Di te si sa che sei un’artista apprezzata, hai fatto Mostre importanti e conosci da molti anni il Critico d’Arte Giorgio Gregorio Grasso che ti ha selezionato varie volte per partecipare alle sue importanti esposizioni.

Quali sono state per te le maggiori sfide di questo periodo?

Certo, con Giorgio Grasso c’è una collaborazione che ormai dura da più di 4 anni, mi ha dato la possibilità di mettere in mostra la mia arte e di vivere molte emozioni in diverse esposizioni in bellissimi Saloni, Palazzi storici, Castelli e Gallerie d’Arte trai più prestigiosi, sicuramente la più sfidante è stata quella che mi ha portato a partecipare alla mostra “Romantica Venezia” presso Venice Art Gallery di Venezia, nel febbraio 2022, della quale tu Monica, sei stata la curatrice ed organizzatrice impeccabile grazie alla tua capacità di allestire in modo autentico ed elegante, dando un valore aggiunto alla mostra. Per me è stata una grande soddisfazione ed una grande lode farne parte; ma non vorrei dimenticare altrettante mostre di cui sono stata molto orgogliosa di parteciparvi quali la recente esposizione “Preludio alla Biennale” sempre presso Venice Art Gallery di Venezia nel marzo del 2022, la partecipazione al premio Ricoh 9^edizione – Milano, nel 2019, di cui sono stata la vincitrice del premio per la fotografia con l’opera “Amarcord”, la mostra International Contemporary Art presso Palazzo Zenobio Venezia nel 2018, oltre ad altre importanti esposizioni sempre curate da Giorgio a Venezia, Milano, Piacenza, Rozzano, Lodi, ecc.

Un’altra grande soddisfazione che ho vissuto di recente, è stata essere selezionata per il “Premio Francia 2022” nel Salon International d’Art Contemporain art3f dall’8 al 10 aprile, a Strasburgo, dove ho partecipato con una fotografia dal titolo: “Requiem”.

-Cosa vuoi comunicare attraverso l’obiettivo della macchina fotografica? A cosa o a chi ti ispiri?

La mia fotografia vuole rimandare a luoghi e spazi dove tutto appare immobile, ma allo tesso tempo animato da presenze, rilevando turbamenti e angosce che vivono in quei luoghi, rievocati dal nostro inconscio, in una dimensione parallela fatta di reminiscenze, mettendo in scena una realtà altra che riporta alla sfera emotiva e intima filtrata dal ricordo.

Nell’arco dei miei studi ho approfondito questo argomento nel campo della fotografia, ispirandomi a due grandi fotografe: Cindy Sherman e Sarah Moon che mi hanno aperto la strada su un tema molto intimista che mi accompagna sin dai tempi della mia ricerca Accademica, diventando argomento di laura.

-C’è un messaggio sottinteso in ogni tua opera?

Il messaggio è quello di rinnovare emozioni e sensazioni perdute, dimenticate, scavando nei luoghi e nei momenti che hanno caratterizzato la vita di persone che, inesorabilmente, compongono il nostro animo come le pagine di un libro.

-C’è qualche tuo lavori a cui sei particolarmente legata o che ha segnato un momento significativo o un cambiamento nella tua vita personale?

A proposito del concetto appena espresso, credo che la mia opera che lo rappresenti meglio sia “Amarcord”. Opera con cui ho concorso e vinto il premio per la fotografia “Premio Ricoh per giovani artisti contemporanei 9^edizione” con la premiazione tenutasi presso il Mondadori Megastore di Piazza Duomo, Milano nel 2019, adesso facente parte della collezione d’arte Ricoh, nata nel 2010 con la prima edizione e allestita presso la sede di Vimodrone (Milano).

-Secondo te i social media e le nuove tecnologie aiutano l’arte e l’artista ad avvicinarsi al collettivo? Secondo te bisogna ridimensionarsi e mettere dei freni per non cadere nella rete di essere copiati o imitati?

Certo, sono sicuramente un buon mezzo di fruizione e diffusione dell’arte e l’ avvicinamento dell’artista al pubblico in modo più immediato ed al passo con i tempi. Porre dei freni? direi di no, il rischio di essere copiati o imitati è inevitabile con l’utilizzo dei social, ed è un rischio calcolato di cui tener conto e aimè succede più di quanto uno possa pensare, confermato dall’insolente banalità che divaga.

-Fotografia e pittura sono per te in competizione? Esiste un’alternativa fra l’essere che si proietta nella pittura o il sembrare che fissa l’obiettivo?

Non credo vi sia una competizione vera e propria, ma più che altro un cammino in parallelo delle due espressioni artistiche con significati diversi e se vogliamo dire opposti, ma che non necessariamente portino ad un traguardo individuale, ma bensì che collaborano ad un progetto comune, quello della mia crescita interiore.

-Il tuo nome Fabiola, significa “colui che coltiva fave”, tu cosa stai seminando per il tuo futuro, quali sono gli obiettivi che ti sei premessa nel campo artistico?

La fava è un seme come tutti sappiamo, quindi la mia missione artistica parte proprio da questo, con l’intento di far germogliare il seme della consapevolezza artistica e perché no, nel far crescere la curiosità ed il coraggio verso forme d’arte “introspettive” che vanno a toccare le corde più profonde del nostro inconscio.

-Alcune tue opere sono di pittura astratta e si dice che la tecnica dell’astratto scava nella sua interiorità più profonda dell’artista, secondo te in cerca di cosa va un pittore di astratto? Dimmi tre parole per definire la tua pittura e quale di queste appartiene di più al tuo mondo espressivo.

Direi che l’astratto, per quanto mi riguarda, si riassume in un’ esplosione passionale dell’artista, che ogni singolo osservatore, a seconda del proprio bagaglio di vita e culturale è in grado di recepire ed interpretare, per cui una interpretazione unica e soggettiva dell’opera nella massima libertà di andare oltre attraverso essa. Tre parole che riassumano la mia arte: coraggio, profondità, emozioni, che in breve vuol dire: “bisogna avere coraggio per andare in profondità, dentro sé stessi, a scovare le emozioni più inconsce”.

-Gli artisti riescono a spaziare così tanto, quasi da essere sensitivi costruendo progetti su progetti senza mai stancarsi. Nei tuoi progetti non c’è mai nemmeno una traccia del progetto prima? Da artista della fotografia noti differenze di chi usa molta teoria e che invece segue più un’idea estetica quasi istintiva?

Il collegamento delle mie opere è sicuramente l’emotività, che crea una connessione unica, una sorta di filo di Arianna tra tutte le opere da me realizzate, che ne permette la navigazione all’interno del labirinto emozionale.

Credo che l’importante sia trasmettere qualcosa, a prescindere dalla metodologia utilizzata, teorica o estetica-istintiva che si voglia, il fine è riuscire ad arrivare alla sensibilità dell’osservatore.

-Un’opera d’arte ha per prima cosa un forte valore estetico che produce un legame istantaneo tra l’oggetto o il dipinto con il suo destinatario. La scelta di un’opera dovrebbe avvenire principalmente in funzione al piacere che suscita, diventando una parte di noi, perchè parla di noi e con noi. Pensi sia vero questo?

Assolutamente si, tutto il mio lavoro è basato su questo, non potrebbe essere diversamente in quanto l’opera rispecchia la parte più intima della mia interiorità e del mio vissuto.

-Riesci sempre a creare nuove cose o a fotografare ambienti o altro che ti diano nuovi spunti uno diverso dall’altro e quindi andare oltre alle solite cose viste e riviste?

Il mio progetto è frutto di elaborazioni interiori ed emotive e per le quali diventa difficile, se non impossibile, risultare banali e ripetitivi, anche perché ho sperimentato una tecnica tutta mia, andando oltre la tradizionale pittura e utilizzando materiali ricercati, dipingendo secondo un mio sentire, senza emulare tecniche già brevettate dai più grandi artisti, a noi noti.

Secondo me risulta ridicolo imitare un taglio su una tela, gesto che ha reso famoso il grande artista Lucio Fontana, o riproporre tecniche che hanno segnato le correnti artistiche della storia dell’arte, risulterebbe solo una brutta copia di ciò che è stato già fatto, bisogna riuscire a distinguersi in un contesto di inutili riproduzioni seriali.

-Cosa sogni per te stessa? E quali sono i tuoi obiettivi per il futuro?

Si basano fondamentalmente sullo stesso principio, quello di portare avanti il processo individuale di crescita artistica ed interiore, in un percorso determinato dalla volontà di creare un collegamento ponte tra il mio inconscio emotivo e quello dell’osservatore.

-I nostri lettori dove ti possono trovare sui social?

Attualmente sono reperibile sui principali social, quali Facebook ( Fabiola Loreline Vizzini);

Instagram (Fabiola_Vizz).

È in fase di realizzazione un sito web, del quale a breve darò info.

Pagina del concorso: Queen Art Studio Premio Francia 2022 nel Salon International d’art contemporain art3f Strasburgo, link: https://www.queenartstudio.it/pagine-d-artista/fabiola-vizzini/

Qui di seguito ho allegato le mie esperienze artistiche, ognuna di grande rilievo ed accrescimento interiore.

Grazie ancora a te Carissima Monica Isabella Bonaventura

Grazie Fabiola per evermi dedicato del tuo tempo.

M° Monica Isabella Bonaventura