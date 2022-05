Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Mostra Alfa59 e Salvatore Mauro. A cura di Anna Milano. Vernissage Sabato 4 giugno ore 18.00 presso il Moon – Via Roma 112 – Siracusa. Dal 04/06 al 15/07 su appuntamento: +39 3453526868

Fin da piccoli ci hanno insegnato che dovevamo rispettare la natura che ci circondava; il titolo della mostra vuole ricordare un vecchio insegnamento che oggi più che mai sembra attuale. Noi siamo parte della natura. Il capitalismo ed il consumismo esasperato hanno causato danni irreversibile alla natura. Il rispetto per la natura è ormai un tema fondamentale e gli artisti già da tempo avevano posto gridi di allarme a questo tema, questa mostra vuole essere una riflessione sul cammino parallelo dell’uomo ai spontanei cicli della natura. Il percorso dell’uomo su questa terra è inscindibile dalla natura. La mostra sarà allestita presso il ristorante vegano Moon, dove il rispetto per il cibo ed il consumo sano delle risorse energetiche per produrlo, sono gli obbiettivi prioritari delle loro scelte. In questo confronto tra natura e i suoi cicli, troveremo Alfa59 e Salvatore Mauro. Due artisti con esperienze

museale, si confronteranno sul tema Arte e Natura. L’artista Alfa59 porterà una serie di opere nate in questi anni di soggiorno in Sicilia. L’hanno portata ad osservare e valorizzare i fiori spontanei della macchia mediterranea, dando loro la giusta rilevanza e considerandole non erbacce ma vere opere floreali. Come già Gilles Clément nel suo primo libro il “Terzo paesaggio” ci diceva che queste piante hanno una loro vita alle quali si dovrebbe dare più attenzione, non tagliarle o estirparle ma metterle in armonia con le architetture che le circondano, lasciarle alla loro spontaneità. Lui ritiene che l’artista di oggi può essere visto come un giardiniere, infatti le opere di Alfa59 non sono solo delle rappresentazioni di ciò che osserva, ma una riflessione sul rapporto uomo-natura e la sua crescita accanto alla natura stessa e qui s’inseriscono le opere di Salvatore Mauro che porterà quattro tele che descrivono i cicli della natura e le sue stagioni. Autunno, Inverno, Primavera, Estate., cerca di far vibrare il colore con una tecnica personale nella quale lo polverizza in infinite griglie che creano una trasformazione cromatica che rimanda alle metamorfosi delle stagioni La mostra si inaugurerà il 4 giugno alle ore 18h presso il Moon – Via Roma 112, Siracusa

INFO:

Email: maursalvo@yahoo.it