Il Brass Group con L’Ora Edizione Straordinaria. Non vi è alcuna differenza tra un teatro chiuso e un quotidiano. Il Brass vive la chiusura del Giornale L’Ora come quella vissuta per la chiusura del Teatro Massimo. Con dieci anni in più! Domenica 8 maggio ore 11:30 in via Giornale L’Ora la Brass Street Jazz Band

Il Brass Group vicino al Comitato L’Ora Edizione Straordinaria che organizza una serie di eventi in coincidenza con la data di chiusura del giornale avvenuta proprio trent’anni fa. “Non vi è alcuna differenza tra un teatro chiuso e un quotidiano. Il Brass vive la chiusura del Giornale L’Ora come quella vissuta per la chiusura del Teatro Massimo. Con dieci anni in più!” si legge in una dichiarazione rilasciata da Ignazio Garsia che – negli anni ’60 con Salvo Licata e altri redattori del quotidiano palermitano, collaborò a vari progetti – partecipa all’iniziativa con la Marching Street Band del Brass Group, diretta dal M° Salvatore Pizzurro, primo trombone dell’Orchestra Jazz Siciliana.

Dopo l’intitolazione della strada in cui sorgeva la redazione, il 29 settembre 2019, arriva oggi un altro importante riconoscimento non solo al giornale L’Ora ma al ruolo della stampa e dei giornalisti da parte della Città di Palermo con la posa e l’inaugurazione a Villa Bonanno del Cippo Sofia. Alle ore 11,30 in via Giornale L’Ora si terrà l’iniziativa È sempre L’Ora per ricordare come a trent’anni dalla sua chiusura la memoria, la tradizione e l’identità del quotidiano del pomeriggio siano ancora vivi e presenti nella realtà giornalistica italiana grazie al comitato de L’Ora edizione straordinaria. Previsto l’intervento di Salvo Piparo con un cunto sul giornale L’Ora e gli intermezzi musicali della Marching Street Band del Brass Group di Palermo.

