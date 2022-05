Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Cari amici, perdonate il mio appello ma ora ho paura per la mia vita, per via di minacce gravissime che da mesi sto su subendo sul social network facebook. Siamo arrivati oggi, motivo dell’articolo, alla minaccia di sfregio al mio viso.

La domanda che mi pongo è questa: cosa spinge un uomo adulto, che è già noto in ambito giudiziario (e la notizia non mi stupisce) ad usare violenza usando un social network (che dovrebbe veicolare idee, concetti e stimolare confronti) contro persone che non lo stanno per niente prendendo in considerazione?

Succede, quindi, che facebook sia pure veicolo di derisioni, gogne, distruzione di vite, col rischio di induzioni al suicidio, o, peggio, di omicidio vero e proprio, visti i toni di certi parola usate. Oppure di minacce, come nel caso che denuncio, di lesione personali gravissime.

E’ da mesi che subisco minacce pesantissime da un soggetto di Savona, Tale Lucio Lipari, titolare della ditta Idrogas, sita in Albissola. Preciso che i dati sono su Google per cui non ho rubato nulla.

IDROGAS DI LUCIO LIPARI Centro Assistenza SILE (gaivi.it)

Assieme a lui, un certo Santanico Benedetti, ex Ermanno Benedetti, poi divenuto San Santanico, poi Santanico San, poi Daitarn san.

Questo soggetto, che iniziò una campagna di distruzione della mia persona già nel 2020, la acuì in data 22 gennaio 2021, e poi in data 22 dicembre 202. In data 05 gennaio 2022, arrivò alla minaccia sulla mia bacheca. Mentre stavo ringraziando gli amici per la mia lenta ripresa, mi scrisse questa frase minacciosa: “Vedrai come ti riprenderai in una bella aula di giustizia“. QUESTO DIMOSTRA UN ASPETTO GRAVISSIMO: QUESTO SOGGETOTP NUTRE UNA PATOLOGICA OSSESSIONE VERSO LA MIA VITA PRIVATA, COME LE LUI FOSSE INVESTITO DI UNA “MISSIONE”, FARE GIUSTIZIA PER CHI RITIENE, ANCORA SENZA NEMMENO SENTENZA PROVVISORIA DI PRIMO GRADO, GIA’ VITTIMA.

Cosa interessasse a lui occuparsi ossessivamente di una vicenda dolorosa che mi sta letteralmente rovinando la vita da cinque anni che ma che mi vedrà innocente, è tutto da capire. Sono finito ADDIRITTURA su video di you tube. Sono stato accusato di sfottere i morti quando nei fatti nemmeno stavo parlando del morto cui sui si riferisce. Ma, per amore di verità devo chiarire che, anche stessi parlando di quel soggetto, io di quel morto potrei solo dire che ha agito in modo criminale nei mei confronti, viste le falsi notizie diffamatorie che ha diffuso sul mio conto, dicendo di aver telefonato negli ospedali in cui ho lavorato e negli enti in cui ho fatto volontariato al solo scopo (lo ha scritto) di distruggermi mediaticamente. Questo soggetto di chiamava MARO BATTISTELLI, di Pergola. Per cui visto che (cito un avvocato penalista) “le schifezze in vita non si cancellano con la morte” quell’uomo, quel Marco Battistelli, nei miei confronti si è comportato da criminale e tale rimane. E non lo sfotto a dire quello che ha fatto a me. Sono i suoi insulti e le sue minacce a parlare per lui, io CONSERVO I SUOI SCRITTI. Questo lo chiarisco per far capire quanto questa claque, sia abile a girare le frittate. Quando in data 04 agosto 2019 morì una persona invisa a tale santanico e a tale Lipari, ne scrissero di tuti i colori. E sarei io colui che sfotte, solo perchè ricordo quanto ho subito? Ma SE LE SCHIFEZZE COMMESSE IN VITA NON SI CANCELLANO CON LA MORTE, QUANTO HA COMBINATO BATTISTELLI E’ TUTTO CORRETTO? MA, AL DI LA QUESTA RIFLESSIONE CUI SONO STATO OBBLIGATO VISTI CHI ATTI DEL “MEDICO CHE SFOTTE I MNORTI”, aggiungo che non mi stavo addirittura riferendo a questo soggetto, ma è bastato si potesse avere la scusa, è partita la gogna. E RICORDO CHE STAVO SOLO RICORDANDO CERTI ASPETTI NON PROPRIO CORRETTI DI QI QUESTA PERSONA CHE NON ERA BATTISTELLI, RICORDANDO ALLA FINE CHE, A DISPETTO DI QUANTO HA SCRITTO L’AVVOCATO, LA MISERICORDIA DIVINA AIUTA A DIMENTICAR4E, PER CUI INVITATO A PREGARE PER L’ANIMA DI QUESTA PERSONA. TUTTO FU MANIPOLTO AD ARTE. COME IN ALTRE CIRCOSTANTE CHE ORA NON RIPORTO.

Questo Santanico, per diversi particolari lasciati sparsi durante i suoi colloqui, ha chiaramente fatto capire di essere o un soggetto deviato della polizia o della polizia postale, o di esserne un collaboratore. E questo pare essere il motivo per cui le Procure, nonostante copiose querele (Sicuramente una a Cagliari, due a Roma, una a Verona, una a Busto Arsizio, un a Palermo, che andrebbero riunite) non intervengano e ignorino, fatto a mio avviso gravissimo perchè ingenera in questa persona una sensazione di impunità. Non è un caso che, in data 03 maggio 2022, saggiamente consigliato da “qualcuno”, sia stato rimosso, così da renderne difficile l’identificazione, anche se abbiamo il suo id numerico, che non poteva cambiare nonostante fosse abile a cambiare quello letterale. Ecco il suo id numerico: 100007521459912.

Ho già proceduto a querelare Santanico con questo id numerico, e a indicare le persone che sicuramente lo conoscono, per poterlo agevolmente identificare, considerato che mentre a sit davanti alla polizia giudiziari (PG) si può tacere, questo non può essere fatto davanti al PM, per cui è previsto il reato (se tacciono le generalità di Santanico davanti al PM) di reticenza al pubblico ministero. E qualcuno, in una conferenza stampa del 28 dicembre 2021, ha chiaramente affermato di conoscerlo “come un abile investigatore”. Inoltre, aspetto gravissimo, in data 22 febbraio 2021, questo Santanico ha giurato fedeltà ad una persona ricevendone in cambio la riconoscenza (“Mi sembra ovvio”) e mente un terzo affermava “ce l’abbiamo solo noi” (intendeva in quadra). Ora unendo questi fatti il vincolo solidale è dimostrato. Tocca al PM sulla base delle tante querele meritate da Santanico, TUTTE DA RIUNIRE ASSIEMEME A QUELLE DI LIPARI, capire se il vincolo ha finalità lecite o meno. E se in questo vincolo di fedeltà fosse contemplata anche la distruzione mediatica della mia persona, o se tali azioni Santanico le ha eseguito di sua iniziativa disgiunta a quella che altri fanno perseguito.

MA bisogna che i diversi PM svolgano le indagini, e si coordino tra loro, perchè pare che nelle Procure di Santanico non si possa parlare. Sembra un tabù.. Eppure per individuarlo è facilissimo perchè questa persona, su di me, si è tradito in data 22 novembre 2020.

In tale data da dato notizia di un evento che mi avrebbe riguardato dopo due mesi, ma di cui io non sapevo nulla per errore di notifica. Ora chi ha ricevuto la notifica corretta glielo ha confidato. Sempre se non vogliamo credere alle vecchie gradi del Battistelli che affermava” Io lavoro nel sommerso giuridico da 30 anni, io ho tutto di tuti e a me non faranno mai nulla perchè sono amico dei Procuratori essere superiori”. Sono vere queste frasi? Non lo so, ma ho in mano un documento assai scottante in cui Battistelli elogia una persona perchè capace do spostare i processi, riscontrato da questa persone con un “Eh si Marco era unico”. Preciso che quella frase lo ha scritto col take Vivien Lilla, col quale minacciava donne e ragazzine minorenni. Aggiungo che Santanico, in data 21 giugno 2021, ha dato prova di aver violato il segreto istruttorio e la vicenda ora è sotto indagine. Bisogna capire come Santanico fosse al corrente di questa notizia in data 21 giugno 2021.

Ora bisogna, per proteggere la comunità virtuale, capire quale sia la funzione di Santanico sul web, visto che ad oggi, ha massacrato moltissime persone nel pieno silenzio delle Procure.

L’aspetto più grave è che, a seguire, gli ha fatto da spalla questo personaggio noto, tale Lucio Lipari di Savona:

IDROGAS DI LUCIO LIPARI Centro Assistenza SILE (gaivi.it)

Era successo in passato (me lo hanno riferito ieri) che di me aveva scritto “Savona Mantova sono vicine”. Sempre ieri avevo saputo che aveva organizzato un “flah mob” davanti al mio ospedale per fare mi modo che “i miei colleghi sapessero chi sono”. Io che visito gratis e fuori orario chiunque abbia bisogno (e ho gente che viene da Trento, Vicenza, Venezia, Modena, La Spezia…solo per fare un esempio). Aveva pubblicato una mia foto con una scritta “Io non sono pazzo, non sono pazzo”, proprio per farmi passare per pazzo. Poi, aspetto gravissimo, aveva pubblicato una foto, mente ero con la mascherina dell’ossigeno, con scritto sopra il mio numero privato di telefono, e questo dato glielo piò aver dato solo qualche persona. Quel numero non è su Google e nemmeno sulla mia pagina per gli appuntamenti. Se lo ha avuto, lo doveva perentoriamente tenere riservato. Inoltre ha diffuso la falsa notizia che io mi fossi ammalato di covif-19 mentre il problema era un alto.

A causa di queste aggressioni, in data 03 luglio (testimoni i colleghi del PM di Mantova, Benazzi e Menegazzzi), subito dopo aver iniziato un delicato intervento di fibrinolisi sistemica ad una donna, sono collassato. Mi sono sento venire meno, vedo scuro, e mi hanno preso al volo. Si è capito che era stress. Ma ho resistito, perchp non potevo darla vinta a questa gente. Avrebbe significato permettere loro di dire “Avegamo ragione, è pazzo”.

Ma l’aspetto più grave che ora mi vece sconvolto è il fatto accaduto stasera, tra le 18.40 e le 18.45. E’ questo che mi porta a superare la mia riservatezza e parlare a voi del mio damma. Perchè possa essere di aiuto si a me (parlarne aiuta) che a voi, per non cadere in queste trappole della rete.

Questo Lucio Lipari, senza alcun motivo, mi ha scritto una minaccia che, se non di morte, allude a sfregi in faccia mediante acido. La frase infatti è gravissima: “Non vedo l’ora di veder8 per deformarti”

Senza che io, direttamente o indirettamente, lo avessi provocato. Conservo, anzi prova, che fu lui a interessarsi a me durante una gogna del del 23 novembre 2018, quando sparse la falsa notizia di una mia condanna. Per quale motivo, a partire dal quel 23 novembre 2018 dovesse interessarsi a me, resta un mistero. Fatto sta che sto vivendo nel terrore e, per un periodo, avevo sospeso il mio account facebook.

Ricordo che nel 2022, verso maggio, minacciò il prof. Critaldi Carmelo, di spaccargli in incisivi, così “avrebbe fatto meglio i pxmpixi” al sottoscritto. Evidentemente questa persona non riesce a capire che una amicizia tra persone non implica sesso.

Ma, anche fosse, Lipari non è autorizzato a spaccare i denti a nessuno. All’epoca era sostenuto da un altro fake, tale Gianluca Lamine (che a volte si firmava Gabriele Lovati, con quale, e con una certa Libera Mazzini e una certa Monica Collu, continuava a perpetrare la falsa e diffamatoria notizia di (mai avvenuto) un mio licenziamento a Verona (per fatti, inventati e diffusi in data 06 agosto 2017 da Monica Collu) con un approdo, secondo loro precario, a Mantova, perchè licenziato da Verona. Il grave è che ammettevano di telefonare in ospedale a Verona, dimenticando che questo è un atto persecutorio ai sensei dell’art 621 bi cp N

ei fatti la realtà è diversa e documenti bisogna saperli leggere. Ora ve lo spiego. Mi tocca, per for fine alla diffamazione.

Io restai di ruolo a Verona fino al novembre 2019 ma, nel luglio 2017, chiesi, e ottenni, un utilizzo a Mantova. Terminato questo utilizzo io sarei tornato a Verona. Ma vista la scopertura di organico a Mantova, mi fu chiesto di trasformare in trasferimento definitivo, l’utilizzo temporaneo.

Tanto è vero che l’istituto della mobilità volontaria da un ospedale all’altro è concessa solo a chi è di ruolo. Ecco perchè ho avuto il passaggio (non ingresso) di ruolo a Mantova dal dicembre 2019, mantenendo ininterrotta la mia continuità di servizio.

Ovviamente la pagina aziendale non poteva aggiornare in tempo reale le notizie dirette alla facile divulgazione, ma bastava leggere, a farsele spiegare, le delibere del Direttore Nell’Albo Pretorio, ove si parlava di ESECUZIONE DELLA PRATICA DI MOBILITA’ VOLONTARIA DEL DR. MIRKO AVESANI DA VERONA E DEL DL STUCCHI DA CARPI. NON SI PARLAVA DI ASSUNZIONE, DI MOBILTIA’ VOLONTARIA.

Ma intanto anche questo aspetto è servito per la gogna del licenziato, assunto solo dopo concorso dal 19 novembre m2020. Gli aggiornamenti attuali della pagina mi vedono responsabile del CDCD – Centro Decadimento Cognitivo e Demenze – con annesso ambulatorio malattie del motoneurone (SLA E SMA), e mi vedono inserito nel centro di ricerca RECAGE (centro europeo finanziato dalla FERB, ovvero dalla Comunità Europea), oltre che nel gruppo di studio malattie rare, nel centro “Mario Negri”. Neanche questo aggiornato è servito.

Ma fino ad oggi, più o meno ho sopportato, anche se quanto accaduto in 21 gennaio 2021 non potrà passare sotto silenzio. E non lo passerà. Diciamo che, a parte una minaccia grave di Santantico del 23 gennaio 2021, quando mi minacciava di morte riportando una persona che scappa da serial killer, il resto delle vessazione si potevano in qualche modo sopportare cercando di non vederle.

Però ho abbiam esondato, perchè le minacce mi hanno raggiunto sulla mia posta.. Ora sono al limite della umana sopportazione perchè ho proprio paura e lancio questo appello a chi mi conosce.

Se mi succedesse qualcosa, bisogna che tutti sappiano che io sono minacciato ma mesi da questo uomo, che ha scritto questa fase: “Non vedo l’ora di veder8 per deformarti“.

IO HO LETTERALMENTE PAURA A RAGGIUNGERE L’AUTO PERCHE QUESTA FRASE MI RICORDA GLI ATTACCHI CON L’ACIDO. DOMANI PORERE’ QUESTO ARTICOLO IN PROCURA E CHIEDERO’ IL CODICE ROSSO. IO CREDO DI IL SACROSANTO DIRITTO DI NON INCOCIARE PIU’ QUESTE PERSONE. ED E’ ORA CHE MI PERMETTANO DI VIVERE SERENO. OGGI QUESTA FRASE MI HA SCONVLTO E MI SONO TROVATO COSTRETTO A METTERVI AL CORRENTE DI QUANTO STO SUBENDO DA MESI. MA NEI PROSSIMI GIORNI SARO’ COSTRETTO A METTERE AL CORRENTE L’AUTORITA’ GIURIZIARIA PERCHE’ FRASE E’ VERAMENTE PERICOLOSA. ED ORA HO PAURA. VERAMENTE PAURA.