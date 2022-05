Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Le tele tornate nel bosco di Cetty Previtera all’Arte Fiera di Bologna. La personale della Galleria QUAM alla 45° edizione di artefiera.

1 of 7

Giovedì 12 maggio la galleria Quam di Antonio Sarnari esporrà alla 45° Arte Fiera di Bologna, con un progetto monografico di Cetty Previtera dal titolo: ‘Ritorno al bosco’. Quam compie dieci anni di attività e si conferma una delle gallerie più solide e attive del mondo dell’arte siciliana. Presentando l’artista catanese porta in fiera, la più antica e importante d’Italia, la propria identità di talent scout dell’arte e della pittura siciliana in particolare. Cetty Previtera è un’artista che ha raccolto molte attenzioni, di critica e collezionismo, tra cui spicca quella di Marco Goldin, che ne ha scritto più volte appassionatamente.

“Cetty Previtera ha coltivato una particolare simbiosi con i boschi dell’Etna, dove vive e lavora” dice Antonio Sarnari, “un rapporto così intimo, con la Natura che abita le pendici di questo vulcano, che spesso porta le sue opere con se nei boschi. All’inizio è stato un gesto spontaneo, quello di guardare le opere nel bosco che le aveva ispirate, poi è diventato un modo per sottoporre il proprio lavoro al giudizio della Natura”.

In mostra le tele più recenti, alcune di grandi dimensioni, tutte con colori forti, così com’è la Natura dell’Etna, e i video delle sue opere nei boschi, che restituiscono una dimensione rallentata del fare, e in particolare umile, nei confronti di madre Natura, donna e creatrice come questa pittrice.

La galleria Quam, nel suo decennio di attività, ha portato all’attenzione nazionale diversi artisti siciliani, tra questi, insieme Cetty Previtera, rappresenta stabilmente autori come Simone Geraci, Stefania Orrù e Grazia Inserillo, del cui lavoro, di tessitura e ricamo, è in programma un’importante mostra in luglio, a cura di Giusi Diana.

Mentre continua la mostra in sede “Sarnari. Storia di un pittore anticonsequenziale”, la galleria Quam sarà in Arte Fiera allo stand E20 del padiglione 15, già dal 12 maggio per il vernissage su invito e poi dal 13 al 15 maggio per per l’apertura al pubblico.

Cetty Previtera Ritorno al bosco

a cura di Antonio Sarnari

Quam stand E20 padiglione 15

Arte Fiera di Bologna 13-15 maggio 2022

Vernissage 12 maggio su *invito

INFO:

Cetty Previtera

https://www.cettyprevitera.it/

https://www.facebook.com/cettyprevitera.artista/

https://youtu.be/17l_n_PrTt4