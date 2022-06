Amori impossibili | di Mari Onorato

Sono Mari Onorato , sin da piccola il mio grande desiderio era di studiare medicina. La mia vita culturale, sociale ed affettiva, iniziata in un piccola colonia italo-albanese in Calabria e si è consolidata a Bari ove risiedo. Ho frequentato il 'liceo Classico', per poi iniziare il mio percorso universitario presso la facoltà di Medicina e Chirurgia all'università degli studi di Bari. La mia grande passione rivolta alla medicina, e nello specifico alla 'psiche', l'ho approfondita seguendo alcuni Master Esperienziali in Gestalt Counseling e psicoterapie multiple integrate presso l'Aspic di Roma. Contemporaneamente ho seguito ed ampliato il talento innato verso la scrittura che ancora oggi esercito arricchendola sempre con nuove e diverse esperienze. Amo l'arte in tutte le sue forme e sfaccettature,la psicologia ,la natura ,i fenomeni ambientali e la fisica quantistica.